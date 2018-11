Todo sobre el islam: Estar Libre del Pecado

La liberación desde el pecado es algo anhelado por todas las religiones. Existen diferentes métodos que se proponen para lograr este fin. Los cristianos generalmente declaran que esta liberación se logra cuando alguien acepta que Jesús murió por nuestros pecados. El Islam afirma que se logra cuando alguien alcance un alto grado de certeza en la existencia de Dios y sus atributos. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), el Mesías Prometido, discutiendo los problemas polémicos entre ambos métodos, escribió:

“Cualquier persona que viva en un país europeo puede corroborarlo; de hecho, cualquier persona sensata que haya visitado Europa y haya pasado algún tiempo en París y otras ciudades, no dudará en dar testimonio de que en un sector de la población del continente ya no considera al adulterio como un pecado. Consideran que la poligamia es ilegal, pero no encuentran nada malo en lanzar miradas codiciosas a las mujeres. En Francia se pueden encontrar miles de mujeres que no sienten la necesidad de casarse. ¿Es todo esto porque se ha descubierto un nuevo versículo de la Biblia que convierte todas estas cosas en lícitas, o porque la sangre de Cristo ha tenido el efecto contrario y la promesa de la salvación no se ha cumplido? El hecho es que esto nunca fue el remedio correcto, porque la muerte de una persona no tiene nada que ver con la salvación de otra; al contrario todas las bendiciones emanan de un Dios Vivo, no de uno muerto; y la luz brilla cuando sale el sol, y no cuando se pone.

El fracaso de este remedio para conseguir la salvación del pecado también muestra la falsedad de la doctrina de que el hijo de Dios dio su vida para este propósito. Nunca podemos atribuir a Dios una muerte mediante la cual Él sacrifica Su propia vida y sin embargo no logra alcanzar Su propósito. También es contrario a la ley eterna de Dios que Él deba someterse a Sí mismo a la muerte, la mortandad, la debilidad y la degradación, y nacer del vientre de una mujer. No hay ningún precedente que valide este concepto — sería satisfactorio saber que Dios ha experimentado nacimientos similares varias veces antes— ni tampoco está fundamentado por el tipo de milagros Divinos que el hombre nunca puede mostrar por sí mismo. Por otra parte, esta doctrina no ha logrado lo que pretendía. ¿No es cierto que la población de Europa se entrega en exceso a la bebida y el libertinaje, los dos pecados principales que satisfacen las pasiones carnales, y no es cierto que la mayoría de los hombres y mujeres en Europa participan compartiendo plenamente estos dos pecados?”

