Todo sobre el islam: El declive del Islam

Hay muchas razones por las que el Islam es visto como una religión atrasada, violenta y masoquista. Aunque la percepción es falsa, hay muchos dentro de los musulmanes que se suscriben a estas opiniones erróneas. La culpa recae directamente sobre los hombros de los Maulawis, o líderes religiosos de los musulmanes. En lugar de explicar las verdaderas enseñanzas del Islam, ellos mismos promueven una imagen distorsionada de una religión cuyo nombre significa paz y tranquilidad. El Mesías Prometido, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), escribe:

El actual declive del islam exige un Reformador. El islam actualmente se encuentra en un estado muy precario, y su luz ha quedado casi completamente eclipsada. Los musulmanes han errado, no sólo en sus creencias, sino también en su práctica. Han fabricado algunas Tradiciones que no sólo han afectado adversamente su carácter sino que también son contrarias a la ley Divina de la naturaleza. Por ejemplo, la ley Divina ha establecido tres derechos humanos básicos: No hay que matar a una persona inocente, no hay que herir el honor de nadie, y no hay que apropiarse injustamente de la propiedad de otro. Y sin embargo, hay musulmanes que violan estos tres mandamientos. Matan a personas inocentes y no temen a Dios, y sus necios Maulawīs incluso han emitido edictos declarando lícito seducir o capturar mujeres de otras religiones —a quienes consideran infieles— y tomarlas como esposas. Del mismo modo, consideran que es lícito usurpar la propiedad de cualquier no creyente a través de la malversación o el robo. ¡Basta con contemplar el peligroso estado de la religión cuyos Maulawīs emiten tales edictos! Todo esto es el trabajo de personas egoístas que falsamente atribuyen tales enseñanzas a Dios y a Su Mensajero. Tendrán que soportar la carga de todos los pecados que se cometen por los musulmanes ignorantes. Son como lobos con piel de cordero que engañan a la gente; y son un veneno aunque fingen ser un antídoto maravilloso. Albergan malicia hacia el islam y las criaturas de Dios y sus corazones están desprovistos de compasión y simpatía, pero simulan lo contrario. Sus sermones son engañosos y calculados para servir a sus propios fines egoístas. Vienen a las mezquitas haciéndose pasar por hombres santos, mientras ocultan su carácter pecaminoso. Esto no es específico de ningún país, ciudad o comunidad. El mundo musulmán está lleno de aquellos que se llaman a sí mismos Ulema, que visten como Maulawīs, y tratan de asumir una fisonomía espiritual pretendiendo parecer piadosos, pero sus acciones traicionan su verdadera naturaleza y carácter. No desean que la lástima o la compasión se propaguen por el mundo, por que eso iría en contra de sus propios intereses.