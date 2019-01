Todo sobre el islam: El Agua Limpia y Pura

Vuélvete en un río que fluye, puro y sin obstáculos en tu viaje hacia Dios. Estas son las instrucciones de Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), el Mesías Prometido y Mahdi. La salvación es algo que se recibe después de que la pureza interior se logra a través de una gran lucha y sacrificio. Sin embargo, debemos recordar siempre que nuestro propósito en la vida es luchar hacia este fin, y que Al-lah (Dios) está listo para ayudar a aquellos que están listos para ir hacia Él. El Mesías Prometido (as) escribe:

“La verdadera salvación no se puede encontrar en el agua inmunda. El agua que limpia el corazón viene del cielo a su debido tiempo, y el río que la lleva está libre de polvo y suciedad; y su agua limpia y pura es bebida ávidamente por la gente. El río que ha dejado de fluir y se ha convertido en agua estancada, no puede disfrutar de tal pureza, ya que se mezcla con el barro y la excreción de los animales. El corazón que ha sido bendecido con el conocimiento de Dios y con la convicción es como un río que fluye plenamente y que irriga todos los campos en su camino, y cuya agua fresca y clara trae paz y tranquilidad a los corazones ardientes. Dicha agua no sólo es pura, sino que también purifica a los demás concediéndoles la sabiduría que limpia el óxido de sus corazones y los hace rechazar el pecado. Pero el que es similar a un pequeño charco de agua que se mezcla con el barro, no puede hacer ningún bien a la humanidad, porque ni siquiera puede purificar su propia alma. Esta es la hora de levantarse y comenzar a buscar el agua de la convicción, porque os será concedida. Una vez que estéis llenos de convicción, fluiréis como un río, limpiándoos de la suciedad de la duda y la sospecha, y alejándoos del pecado. Esta es el agua que lavará todas las trazas de pecado, y que purificará vuestros corazones y que os preparará para moldearos a vosotros mismos a la imagen de Dios. Nunca podréis borrar las inscripciones de vuestro ego de la pizarra de vuestros corazones a menos que la lavéis con el agua clara de la certeza.

Tomad la decisión para que se os pueda dar la fuerza, y buscad para que se os pueda proveer. Ablandad vuestros corazones para que podáis entender estas cosas, pues una persona de corazón duro no es probable que las comprenda. ¿Creéis realmente que podéis odiar al pecado sin que vuestros corazones se hayan llenado de la majestad de Dios, y sin ser conscientes de la gloria y el poder del Ser Viviente, y sin que vuestros corazones se hayan llenado de la luz de la certeza? No. Existe un solo camino, al igual que hay Un solo Dios y una sola Ley.”

