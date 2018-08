Todo sobre el islam: Cómo Liberarse del pecado

En este artículo, tengo la intención de mostrar cómo el notable progreso material de la época actual ha sido más que contrarrestado por su deplorable decadencia espiritual, en la medida en que las almas de los hombres han perdido su capacidad de captar incluso las verdades más obvias. Se desprende de un estudio minucioso de la humanidad que una fuerza oculta y formidable está tirando de ella hacia abajo, y el hombre está siendo arrastrado rápidamente a un pozo que se denomina Asfalus Sāfilin [lo más bajo de lo bajo]. Se ha producido un cambio tan completo en los intelectos de los hombres, que han llegado a admirar y alabar lo que es repugnante y detestable para el ojo espiritual. Cada alma se siente arrastrada hacia abajo por una fuerza, que, a través de su influencia devastadora, ya ha causado a todo un mundo a caer en declive. Se ríe de las verdades puras y las ridiculiza, y la completa sumisión a Dios se ve como un absurdo. Cada alma es atraída hacia el mundo como si fuera constreñido por una fuerza oculta.

Como ya he dicho muchas veces con anterioridad, la atracción es la base de todo lo que sucede en el mundo, y el lado que posee mayor convicción es capaz de atraer a otros hacia sí mismo. Hay total verdad en el principio de que una fuerza sólo puede ser contrarrestada por otra más poderosa que sí misma. Es imposible para este mundo, que está siendo tirado hacia abajo por la fuerza de las atracciones básicas, levantarse de nuevo a menos que una fuerza de oposición aparezca desde el cielo para reforzar la fe de la gente, y mostrarles que hay una alegría más sustancial y duradera en la sumisión a los mandamientos de Dios que en el cumplimiento de las pasiones carnales, y convencerlos de que la transgresión es peor que la muerte. Esta luz celestial de convicción se concede al hombre a través del “Sol”, es decir, el Imam de su tiempo, y la falta de su reconocimiento equivale a una muerte de ignorancia. La persona que piensa que no tiene necesidad de esta verdadera fuente de luz se engaña, porque se pone a sí misma en contra de las leyes inmutables de Dios. Los ojos humanos, a pesar de que poseen una luz propia, no pueden ver sin el sol. El sol es la fuente de la luz que desciende del cielo e ilumina la tierra, y sin él nuestros ojos son como los del ciego. El que logra la convicción a través de esta luz celestial es conducido hacia la piedad, y es natural que surja una lucha entre las dos atracciones, una que tira de él hacia la virtud y la otra que lo arrastra hacia el vicio, una hacia el oriente y la otra hacia el occidente. El choque es tanto más feroz cuando las dos fuerzas de atracción están en su mejor momento, como ocurre en los tiempos de gran avance material. A medida que la tierra experimenta un progreso colosal, pueden estar seguros de que también se están realizando preparativos espirituales, y que se ha formado una fuerza de atracción en el cielo para contrarrestar la terrenal.”