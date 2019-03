Todo sobre el Islam: El Islam, código para la Vida

Todo sobre el Islam: l Islam: Código para la Vida

Dice a los que rebosan de salud y vigor que no opriman a los débiles ni traten despectivamente a los que padecen de defecto físicos, pues éstos, antes de un desprecio, deben mover a la compasión. Dice a los ricos que tienen el deber de cuidar de los pobres, y que todos los años han de reservarles 1/40 de sus bienes, a fin de emplearlo en el alivio de la pobreza y las desgracias, y para que progresen los que carecen de medios de progreso. Les enseña a no aumentar la impotencia de los pobres prestándoles dinero a usura; mas bien, a ayudarles con regalos y préstamos voluntarios, haciendo hincapié en que la riqueza no se da al hombre para que se pase la vida nadando en el lujo y el desenfreno, sino que ha de usar de ella para que avance toda la humanidad, haciéndose así merecedor de la mejor recompensa en esta vida y en la otra. Por otro lado, también enseña al pobre a no envidiar ni codiciar lo que a otros se diera, ya que sentimientos tales nublan poco a poco la mente del hombre y le incapacitan para desarrollar aquellas buenas cualidades que se le han otorgado. En consecuencia, invita al pobre a desarrollar las aptitudes que Dios le concediera a fin de que avance por caminos provechosos. Ordena a los Gobiernos a dar facilidades formativas a los sectores más pobres de la comunidad, no permitiendo que la riqueza y el poder íntegros los acaparen unos cuantos.

A aquéllos cuyos antepasados lograron dignidades y honores en premio a sus nobles esfuerzos, les recuerda que su deber es mantenerlos por sus propios esfuerzos, exhortándolos a que no desprecien a los que no obtuvieron los mismos favores, porque Dios hizo iguales a todos los humanos. Les recuerda que Dios quien ha concedido estos honores, puede conceder honores aun mayores a los demás y que si hacen mal uso de la posición social que les fuera conferida y pecan contra los que no consiguieran dones similares, sentarán por sí mismos la base de futuras extralimitaciones por parte de los mismos de los cuales ahora abusan. Así, pues, no deben enorgullecerse propagando su propia grandeza, sino tener de orgullo ayudar a los demás a ser grandes, pues la verdadera grandeza es la del que trata de ayudar a levantarse al hermano caído.

En resumen, encuentro que el Islam establece condiciones de paz y bienestar para mí y para todos los que deseen ir por el camino que el Islam enseña, quien quiera que sea, sean lo que sean y estén donde estén. Desde mi punto de vista, hallo que el Islam es igualmente beneficioso para mí y para los míos, para mis vecinos, para la gente que no conozco y de la que ni siquiera he oído hablar, para hombres y mujeres, para mayores y jóvenes, para el patrono y el obrero, para el rico y el pobre, para las naciones grandes y pequeñas, para los internacionalistas y los nacionalistas; y que de este modo establece una afinidad firme y segura entre mi Creador y yo.

Creo en El. Porque, en efecto, ¡Cómo podría renunciar a Él y aceptar otra cosa en su lugar!”

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.

[email protected], 9991294594, Mezquita de Mérida, calle 60 x 51, Centro C.P, 97000. https://www.ahmadiyya-islam.org/es/