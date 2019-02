Todo sobre el Islam: Yo Creo

"Yo creo”. Los sentimientos poderosos a menudo se definen en declaraciones simples. Hoy en día, la creencia, más que la convicción personal, se define a menudo por otros factores. Creemos porque nuestros padres creían de cierta manera. Nuestras sociedades nos inculcan ciertas creencias religiosas. Nuestras familias ejercen presión sobre nosotros para que nos conformemos a una cierta creencia. El Islam, una religión revelada seiscientos años después de Jesús, no acepta ninguna de las razones anteriores como legítima. Nos dice que debemos tener una convicción personal en la religión que profesamos. Hadhrat Mirza Bashir-ud-Deen Mahmood Ahmad, el segundo sucesor del Mesías Prometido (as), ha explicado las razones de su creencia personal en el Islam de la siguiente manera:

“En primer lugar, creo en el Islam porque no me obliga a admitir todo aquello que en conjunto, sólo por el principio de autoridad, se llama Religión, sino que me da argumentos concluyentes en apoyo de sus doctrinas. La existencia de Dios y la naturaleza de sus atributos, los ángeles, la oración y sus efectos, los mandatos divinos y su alcance; la oración y su necesidad, la Ley divina y sus beneficios, la revelación y su importancia, la resurrección y la vida en el más allá, el cielo y el infierno; con respecto a cada uno de ellos, el Islam ha dado explicaciones minuciosas, afirmando su verdad con argumentos sólidos satisfactorios para la razón. Así pues, el Islam no sólo me da una fe, sino también la certeza del saber que satisface mi intelecto y le obliga a admitir la necesidad de la religión.

En segundo lugar, creo en el Islam porque no se basa sólo en las experiencias de gentes pasadas, sino que invita a todos a experimentar personalmente lo que enseña y garantiza. Afirma que toda verdad puede comprobarse de algún modo en este mundo y por lo tanto, satisface a mi razón.

En tercer lugar, creo en el Islam porque enseña que no puede haber oposición o discrepancia entre la palabra y la obra de Dios, solucionando así el supuesto conflicto entre la ciencia y la religión. No me pide ignorar las leyes naturales ni creer en cosas en abierta contradicción con las mismas; al contrario, me exhorta a estudiarlas y a sacar provecho de ellas. Me enseña que, “siendo la revelación de origen divino y Dios el Creador del universo, no puede haber discrepancia entre lo que Él hace y lo que Él enseña. Me invita, pues, a estudiar Su obra, y para percatarme de su significación, a estudiar Su palabra, colmando así mi anhelo intelectual.”

