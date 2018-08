Todo sobre el Islam: Señal de la Plaga

Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) afirmó ser el reformador divino que fue enviado a reformar el mundo de sus males por seguir las verdaderas enseñanzas del Islam. Mostró muchas señales durante su vida que elevaron la fe de sus seguidores y confundieron a sus oponentes. Algunas de estas señales y profecías se mencionan a continuación.

Señal de la Plaga y el Progreso Extraordinario de la Comunidad (1901-1902). Hemos notado anteriormente que el Mesías Prometido había profetizado la propagación de una plaga el 6 de febrero de 1898. Cuando la gente comenzó a morir de la plaga en el país, el Mesías Prometido invitó a la gente el 17 de Marzo de 1901 a aceptar a Dios. Sin embargo sus oponentes aumentaron sus esfuerzos en ridiculizarlo y reírse de su profecía. Entonces Dios demostró su disgusto y en 1902, la plaga se había convertido en tal epidemia que la gente moría en la calle como perros.

Mientras la plaga estaba arrasando, el Mesías Prometido (as) escribió un libro el 5 de octubre de 1902. Este libro se llamó Kashtee Nooh o “El Arca de Noé” El mesías Prometido declaro en este libro que de acuerdo a la revelación de Dios, no es necesario para un verdadero Ahmadí vacunarse como medida preventiva contra la plaga.

La revelación divina decía: Protegeré a aquellos que estén dentro de tu casa. El Mesías Prometido (as) explicó que esta promesa Divina no solo incluía a aquellos que estuviesen físicamente en su casa, sino también a aquellos que eran verdaderos creyentes en la Comunidad Musulmana Ahmadiyya. Fue una señal divina que durante el tiempo de esta epidemia terrible de la plaga, y sin la protección de la vacunación, no hubo casi ni un caso en el que un Ahmadí muriera de la plaga. Esto tuvo un efecto tremendo en otras personas y cientos se convirtieron en Ahmadís en un corto periodo de tiempo al ser testigos de esta señal de divina protección.

El Martirio de Hazrat Sahibzada Abdul Lateef (Julio 14, 1903). Hazrad Sahibzada Abdul Latif fue un miembro prominente de la corte del gobernante de Kabul en Afghanistan. Fue apedreado de forma barbárica por la insistencia de líderes religiosos fanáticos simplemente porque él había acepto la fe Ahmadiyya. El Mesías Prometido (as) hizo un recuento detallado de este acto violento en su libro Tadhkira-tush-Shadatain.

Escribió en Urdu – traducido abajo:… O Tierra de Kabul! Da fe que un crimen grave fue cometido hacia ti. O Tierra Desafortunada! Has caído en los ojos de Dios por haber sido el sitió de esta gran injusticia.

Al día siguiente después de que este incidente ocurrió, una epidemia terrible de cólera surgió en Kabul, y no solamente murieron aquellos que eran responsables del crimen, sino que miles de otros ciudadanos de Kabul también murieron de cólera.

