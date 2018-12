Todo sobre el Islam: Salvación en Peligro

La verdadera salvación se logra a través del reconocimiento completo de Dios. No se puede lograr con ningún otro método. Así explica Mirza Ghulam Ahmad, el fundador de la Comunidad Musulmana Ahmadía y Mesías Prometido. Elabora acerca de la importancia de entender esta importante verdad y el peligro de creer en otras ideas en las siguientes palabras:

“Si alguien insiste en que debe existir otro método para alcanzar la salvación, porque la creencia no es un cheque contra el pecado, respondo diciendo que nadie pecaría si estuviera seguro de que un rayo le caería en el momento en que lo hace. La lógica detrás de este argumento es irrefutable.

Sólo considere ¿pecaría alguna vez si estuviera seguro de recibir el castigo inmediatamente? ¿Pondría la mano en el fuego, o se lanzaría desde una montaña, o saltaría a un pozo, o se arrojaría a las vías de un tren en movimiento, o pondría la mano en la boca de un animal salvaje, o dejaría que le mordiera tranquilamente un perro rabioso, o permanecería de pie en medio de una terrible tormenta? ¿No saldría corriendo de una casa que está a punto de colapsar, o saltaría de una cama en la que hay una serpiente, o escaparía de un edificio en llamas?

Si está interesado en evitar estos posibles peligros, entonces ¿por qué no evita esos pecados que acabo de mencionar? La respuesta que le dará una persona sabia, previa deliberación adecuada, será que esta contradicción se debe a la diferencia en la forma en que percibimos las dos cosas. La mayoría de la gente no está concienciada suficientemente sobre el pecado y, a pesar de que lo considera perjudicial, no lo evita como evitaría a un león o una serpiente.

En lo profundo de sus corazones, no creen que realmente vayan a ser castigados por sus pecados. Incluso dudan de si Dios existe en realidad; y, si Él existiera, dudan de si sus almas sobrevivirán después de la muerte; y, si sobrevivieran, dudan si serán o no efectivamente castigados por sus pecados.

La mayoría de la gente alberga tales pensamientos sin ser conscientes de ello. Pero, al mismo tiempo, evitan todos los peligros que he mencionado anteriormente porque temen una muerte segura si los enfrentan, y si se ven cara a cara con un peligro como el descrito, no pierden el tiempo y rápidamente huyen de él. El hecho es que el hombre está seguro acerca de los efectos nocivos de estas cosas, pero en el caso de los mandatos religiosos, no está tan seguro y su conocimiento se basa únicamente en conjeturas y mitos, en lugar de la experiencia personal; y los mitos no pueden ayudar a un hombre a liberarse del pecado.”

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.