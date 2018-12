Todo sobre el Islam: No Se Levantan los Muertos

Jesús se levantó literalmente de entre los muertos? Si estudiamos las escrituras con cuidado, debemos concluir que eso no pasó. Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió a la crucifixión y, por lo tanto, no resucitó físicamente de la muerte. Además, la Biblia nos dice que no es posible regresar físicamente de entre los muertos.

El Santo Corán nos dice claramente que nadie puede regresar a la vida terrenal después de la muerte:

[23:100] Hasta que, cuando la muerte llegue a uno de ellos, diga encarecidamente: “Señor mío, mándame de vuelta”, [23:101] “Para que pueda hacer obras justas en la vida que he dejado detrás”. ¡Jamás! no es más que la palabra que él profiere. Pues detrás de ellos hay una barrera hasta el día en que sean resucitados.

La Biblia también declara que es imposible que ocurra.

El profeta Job declaró que cualquiera que muera y desciende a Sheoul, o purgatorio, nunca regresará físicamente al mundo:

Como una nube se desvanece y pasa (L),

Así el que desciende (M) al Seol (región de los muertos) (N) no subirá; (Job 7:9)

También declaró que una vez que él mismo muriera, nunca regresaría al mundo:

Antes que me vaya, para no volver (AC),

A la tierra de tinieblas y de sombras profundas (AD); (Job 10:21)

El profeta Isaías declaró que aquellos que habían muerto en el pasado nunca serían revividos: Los muertos no vivirán, los espíritus [h] no se levantarán (AB).

Pues los castigaste[i] y destruiste (AC),

Y has borrado todo recuerdo de ellos. (Isaías 26:14)

En el evangelio de Lucas, se insinúa que nadie puede volver a la vida después de morir. En la historia del hombre rico y Lázaro, cuando el hombre rico muere y está en el infierno, le ruega a Abraham que envíe a Lázaro a su familia para que puedan creer. Abraham le dice que deben seguir a los profetas. El hombre rico en contra insiste en que Lázaro resucite y sea enviado a su familia. Abraham le dice: ‘Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos.’ (Lucas 16:31) Es decir, Dios no mostrará tal señal porque, por más poderoso que sea, no servirá a su propósito de guiar a esas personas a la verdad. Y Dios no muestra signos que sean vanos.

En resumen, una vez que mueras, no puedes volver a la vida en la tierra.

Se dice que Lázaro, la viuda del hijo de Nain, la hija de Jairo y otros han regresado de entre los muertos.

En primer lugar, esto es una clara contradicción con el principio de la Biblia que dice que nadie puede regresar a la vida física después de la muerte.

Teniendo esto en cuenta, si estudiamos estos pasajes con cuidado, encontramos que estas personas probablemente estaban en estado de coma o inconsciencia y fueron sanadas milagrosamente.

Algunos de los casos más fantásticos, como la resurrección de Lázaro después de cuatro días o los santos que se levantaron de sus tumbas después de la crucifixión de Jesús, quizás puedan atribuirse a la exageración de los autores de la Biblia o tener una interpretación totalmente simbólica, como en el caso de Ezequiel reviviendo huesos muertos a cuerpos de carne y sangre. En ese caso, el pasaje explica que la resurrección no fue literal, sino que significó el renacimiento del pueblo judío después de su declive político.

