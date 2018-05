Todo sobre el Islam: Mirza Ghulam Ahmad: El Mesías Esperado

Azhar Goraya

El Islam y el Cristianismo esperan ansiosamente la llegada de Jesús. Se cree que se fue físicamente a los cielos y retornará en algún momento; por lo que su llegada marcará el rapto. Sin embargo; la comunidad musulmana ahmadía (movimiento religioso islámico de más rápido crecimiento en el mundo), cree que Jesús hijo de María no falleció sobre la cruz, sino que sobrevivió y falleció en Cachimera, India. Creen también que las profecías del segundo advenimiento de Jesús son metafóricas, pues la figura esperada ya llegó en la persona de Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908). Él se declaró “el Mesías Prometido de los últimos tiempos” y dijo que Dios estaba mostrando signos para probar su veracidad. A continuación, proveemos algunos eventos desde su historia.

Viaje a Hoshiarpur y la Profecía Acerca del Muslih-Maud (Febrero 20, 1886)

En el mes de enero de 1886, bajo la guía divina, el Mesías Prometido fue a Hoshiarpur y pasó 40 días y noches en un constante estado de adoración a Dios y de oración. El 20 de febrero de 1886, después de la conclusión del periodo de 40 días, emitió una declaración pública que incluía varias profecías. Una de esas profecías se trataba del nacimiento de un Reformador Prometido. Dios le predijo que un hijo guapo y espiritualmente puro le nacería al Mesías Prometido y será una señal de la merced de Dios.

Después, el 22 de marzo de 1886, al Mesías Prometido (as) hizo otra declaración pública en la cual, según la divina revelación, él fijó un periodo de nueve años para el nacimiento de ese Hijo Prometido. Según la promesa divina, el 12 de abril de 1889, la profecía acerca del nacimiento de un Reformador Prometido se cumplió, cuando nació Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (as).

La Primera Iniciación (Bai’at) (marzo 23, 1889)

La primera iniciación tomó lugar en la casa de Hazrat Sufi Munshi Ahmad Yan at Ludhiana. La primera persona en iniciarse a la Comunidad Ahmadía fue Hadrat Maulana Nuruddin de Bhera (ra).

Declaración de ser el Mesías Prometido (Fin de 1890)

Cuando Dios claramente le reveló al Mesías Prometido (as) que verdaderamente era la persona que cumplía con la profecía del Sagrado Profeta del Islam, según el cual Jesús, hijo de María, debería reaparecer en los últimos días y que el Mesías anterior, Jesucristo (as) había muerto como los otros profetas de Dios y no aparecerá físicamente, entonces el Mesías Prometido (as) inmediatamente hizo una declaración pública que le habían nombrado como Mesías Prometido y que Jesucristo quien había fallecido como profeta y ser humano no reaparecerá físicamente.

