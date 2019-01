Todo sobre el Islam: Los Dos Jardines

a salvación no es algo que está reservado solo para el próximo mundo. Aquellos que están en el camino de la salvación comienzan a ver los signos de su salvación en este mismo mundo. El Sagrado Corán nos dice: “Y todo aquel que teme a la grandeza de su Señor tendrá dos jardines” (55:47). Es decir, que una persona así comenzará a experimentar las delicias espirituales del cielo en este mismo mundo. Para explicar la importancia de esta “prueba de salvación”, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (as), el Mesías Prometido, escribe:

“La salvación no es algo específico del Más Allá. La verdadera salvación comienza en esta misma vida. Es una luz que desciende sobre el alma y revela el camino que lleva a la destrucción. Recorred el camino de la verdad y la sabiduría para ser conducidos a Dios, y fortaleced vuestros corazones para que puedan avanzar hacia la verdad. Desafortunado es el corazón que está frío, y el espíritu que está muerto, y la conciencia que no posee discernimiento. Debéis llegar a ser como el cubo que se baja a un pozo vacío y sale lleno, y no como el tamiz que es incapaz de retener nada de agua. Cuidad vuestra salud [espiritual], y abandonad la fiebre del materialismo, cuya influencia venenosa ciega vuestros ojos, ensordece vuestros oídos, y priva del gusto a vuestra lengua y de vigor a vuestras manos y pies. Separaos de este mundo para que podáis forjar una relación con el mundo Celestial. Evitad que vuestro corazón se mueva en una dirección que permita que se pueda mover a la contraria. Desechad las impurezas de este mundo para que se os conceda la joya brillante del cielo. Retornad a vuestro origen y a la pureza de vuestro padre, Adán, en el momento de su nacimiento, para que a vosotros también se os conceda la soberanía sobre todas las cosas.

El día está llegando a su fin y el sol está a punto de ponerse. Aun estáis a tiempo para ver, antes de que sea demasiado tarde. Antes de partir [de este mundo], haceos preceder de cosas buenas para comer en lugar de piedras y ladrillos; y enviad con antelación la ropa para vestir, en lugar de espinas y trapos. Dios, que hace que se produzca la leche en el pecho de la madre incluso antes de que nazca el niño, ha enviado por vuestro bien, en vuestra propia época y en vuestro propio país a uno que os alimentará como una madre. Os alimentará con la leche de la convicción, que es más blanca que el sol y más estimulante que cualquier vino. Si os queda algo de vida y no estáis muertos, entonces corred hacia él para que podáis beber de esa leche fresca. Tirad a la basura la leche rancia infectada con bacterias, porque no puede daros vida, y sólo provocará enfermedad en el momento en que penetre en vuestros cuerpos, pues se ha convertido en un veneno. No miréis embelesados a todo lo que es blanco; el negro a veces es mejor.”

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.

[email protected], 9991294594, Mezquita de Mérida, calle 60 x 51, Centro C.P, 97000. https://www.ahmadiyya-islam.org/es