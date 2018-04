Todo sobre el Islam: La Vida Temprana del Mesías Prometido (as)

Azhar Goraya

El Islam es la religión de más rápido crecimiento en el mundo. En la religión del Islam, hay varias ramas. Entre ellos, hay una que se llama la Comunidad Musulmana ahmadía. Los ahmadíes creen que después del advenimiento del Profeta Muhammad (sa), quien recibió el libro del Sagrado Corán, Al-lah envió el Mesías Prometido (as), quien se llama Mirza Ghulam Ahmad (as). Creen que su propósito era reestablecer la relación entre el ser humano y Dios, y mostrar que hoy es sólo por seguir el Islam que una persona puede acercarse a Dios. A continuación, damos una breve historia de su descendencia y vida temprana.

Descendencia Familiar

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian (as), el Santo Fundador de la Comunidad Musulmana Ahmadía. Perteneció a una tribu llamada Burlaas. Mirza Hadi Baig fue el ancestro que migro de su pueblo original Samarkand (Khursan), en 1530 A.D., hacia la India, junto con doscientos de sus acompañantes que incluían a sus parientes y empleados. Era un hombre noble, un erudito y una figura santa. La India, en esos tiempos, estaba bajo el mando del emperador mogol Babar.

Mirza Hadi Baig escogió un área poblada, setenta millas al noreste de Lahore, para establecerse con su tribu. Fundó el pueblo que él llamó Islampur. Con el paso del tiempo el nombre Islampur pasó por una serie de cambio y llegó a llamarse Islampur Qadi Maajhi, después simplemente Qadi Maajhi, después Qadi y finalmente llego a ser conocido como Qadian.

Mirza Ghul Muhammad (d. 1800 A.D.) fue el bisabuelo del Mesías Prometido (as), y se le conocía por su honestidad y su temor a Dios. Mirza ‘Ataa Muhammad (d. 1814 A.D.) fue el abuelo del Mesías Prometido y Mirza Ghulam Murtada fue el padre y Chiragh Bibi fue la madre del Mesías Prometido. Fue conocida por su hospitalidad y por cuidar a los pobres.

Nacimiento y Niñez (Febrero 13, 1835)

El Mesías Prometido (as) nació el 13 de febrero, 1835 A.D. (14 Shawwaal, 1250 A.H.), antes del amanecer. Nació con una hermana gemela (que no sobrevivió). Su nacimiento como gemelo cumple con la profecía grabada en la literatura islámica de hace siglos que el Mahdi Maud (El Reformador Prometido) nacerá como gemelo.

De niño, al Mesías Prometido (as), no le gustaba corretear sin propósito y no tomaba parte en las travesuras de sus compañeros de juego. Se le dio su educación en casa por tres diferentes tutores, uno tras otro.

Su Primer Matrimonio y su Inusual Interés Religioso

Su primer matrimonio, a la edad de quince años, fue arreglado con su primera prima del lado materno se llama Hurmat Bibi (hija de su tío materno Mirza Baig). Nacieron dos hijos como resultado de este matrimonio, Mirza Sultan Ahmad y Mirza Fadal Ahmad. Mirza Fadal Ahmad falleció en los mejores años de su juventud, pero Hadrat Mirza Sultan Ahmad vivió lo suficiente para eventualmente convertirse en un Ahmadí a manos de su hermano mayor, Hazrat Khalifatul Masih II (ra) (Musleh Maud). Su aceptación de la fe Ahmadía cumple con la parte de la profecía acerca de Musleh Maud – “Él causará que tres se conviertan en cuatro” (tres hijos Ahmadis se convirtieron en cuatro).