Todo sobre el Islam: La Profecía acerca de Pundit Lekhram

El Islam es la religión perfecta que se le reveló al Santo Profeta Muhammad (sa). La religión fue revelada de acuerdo con el plan de Al-lah (Dios), y fue predicha a través de muchas profecías en la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo “Y yo rogaré al Padre, y El os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre” (Juan 14:16). Este Consolador fue el Profeta Muhammad (sa).

Según el Islam, un Mesías como Jesús iba a aparecer algún tiempo después del Santo Profeta (sa). Esta profecía se cumplió en la persona de Mirza Ghulam Ahmad (as). A continuación, algunos aspectos de su vida se presentan debajo.

Profecía Acerca del Fallecimiento de Pandit Lekhram (Marzo 6, 1897)

Un famoso líder Arya, Pundit Lekhram, fue notorio por usar lenguaje abusivo contra el Sagrado Profeta Muhammad (sa), fue asesinado por un magnicida el 6 de marzo de 1897 a las 6:00 p.m.

Su muerte estuvo completamente de acuerdo a la profecía del Mesías Prometido (as) que publicó el 20 de febrero de 1893. En esta profecía Dios la reveló al Mesías Prometido (as) que la muerte de Pandit Lekhram iba a ocurrir como castigo por su lenguaje abusivo en contra del Sagrado Profeta del Islam, en el día después de Eid-ul-Ad-hiya en un periodo de seis años comenzando desde la fecha del 20 de febrero de 1893.

Decisión del Caso de Intento de Asesinato (Agosto 23, 1897)

Un caso falso de intento de asesinato fue registrado en la corte de justicia en contra del Mesías Prometido (as) por el misionero Cristiano Dr. Henry Clark, para vengarse de su derrota en las manos del Mesías Prometido (as), en un debate de la Guerra Santa. Sin embargo, el Diputado Comisionado de Gurdaspur, que era jefe de esa corte, claramente absolvió al Mesías Prometido (as) de todos los cargos que se habían puesto en su contra. Un hombre Abdul Hamid actuaba como testigo falso y al descubrirle, el caso entero cayó sobre su testimonio falso en contra del Mesías Prometido (as).

Es interesante darse cuenta que un caso falso se registró ante el Mesías anterior, Jesucristo (as), por cause de una conspiración de los judíos en ese tiempo.

Sin embargo el Magistrado Pilato encontró a Jesucristo no culpable de los cargos que se habían hecho contra él, pero les tenía miedo a los judíos. Por eso dio la orden de subir a Jesucristo en la cruz. Por el contrario, el Magistrado en el caso del Mesías Prometido (as) cuyo nombre era Capitán Douglas, un Diputado Comisionado, estaba tan intento en llevar a cabo la justicia que no le dio importancia a las opiniones o los sentimientos de los misioneros cristianos, que eran de la misma religión que él y completamente absolvió al Mesías Prometido (sa) de todos los cargos falsos. De esta forma, el Magistrado Capitán Douglas se convirtió en una persona muy importante en la historia de la Comunidad Ahmadía.