Todo sobre el Islam: La Libertad y la Fé: La Mujer en el Islam

Azhar Goraya

La mujer occidental, por lo general, considera que la mujer musulmana vive reprimida y privada de derechos. Pero el hecho es que durante 1400 años de la historia del Islam, la mujer musulmana ha disfrutado de derechos, que la mujer occidental aún no ha conseguido.

El sagrado Corán es el libro santo de los musulmanes. Fue revelado directamente hacia el profeta Muhammad (que la paz y bendiciones de Al-lah (Dios) sea con el (sa)).

El sagrado Corán establece todos los derechos de la mujer. Al-lah reveló en su libro que una mujer tiene la libertad de fé (60:12) y recibirá la misma recompensa espiritual como un hombre para sus acciones (33:36). Ella tiene el derecho para la vida (81:9), de trabajar y ganar (4:33) y heredar riqueza y propiedad (4:8). En Islam, la mujer puede elegir su propia esposa y también tiene el derecho de pedir divorcio (2:230), y aún más.

Más de solo derechos, el Islam aburró pensamientos erróneos acerca de la inferioridad de la mujer y elevó su estatus en todos sus papeles en la sociedad. No es una exageración decir que el profeta Muhammad (sa) fue el campeón más grande en la historia para el bienestar de la mujer.

Elevó el estatus de la madre diciendo: “El Paraíso se encuentra bajo los pies de las madres.” En otro momento, reprendió aquellos que no querían niñas diciendo: “Quien cría a dos niñas en su infancia aparecerá en el Día del Juicio tan unido a mí como los dedos de una mano”. También trató de establecer el amor y ternura entre un hombre y su esposa, especialmente si había fricción entre los dos diciendo “un creyente no debe odiar una creyente. Si no le gusta un característico suya, estará placido con un otro”.

Islam trata de establecer una sociedad en lo que los derechos de todos están reconocidos y todos están animados a cumplir sus responsabilidades. Dice que todos tienen una responsabilidad hacia su propia persona, su familia, amigos, el prójimo y la sociedad. Los hombres y las mujeres, como parte de la misma familia humana, deben ayudar unos a otros a hacer una sociedad basado en piedad y el servicio a la humanidad. El Sagrado Corán dice:

“Y los creyentes, hombres y mujeres, son mutuamente amigos. Ordenan el bien y prohíben el mal, cumplen la Oración, pagan el Zakat (limosnas) y obedecen a Al-lah y a Su Mensajero. Con ellos es con quienes Al-lah tendrá misericordia. En verdad, Al-lah es Poderoso, Sabio.” (9:71)

El Mesias Prometido, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, fue enviado por Al-lah para la renacimiento del Islam. Una vez, dijo acerca de este tema: “Ninguna otra religión ha salvaguardado los derechos de las mujeres como Islam ha hecho. Establece el mandato de manera sucinta: Y ellas (las mujeres) tienen derechos similares a los que ellos tienen (los hombres) en justicia. (2:229)

Se dice de algunas personas que tratan a sus esposas como zapatos y les obligan a realizar el más humilde de los servicios. Ellos abusan de ellas y los desprecian y hacen cumplir la medida cautelar en relación con el velo con tanta crudeza, en cuanto a prácticamente enterrarlas vivas.

La relación entre un marido y mujer debe ser como de dos verdaderos y sinceros amigos. Después de todo, es la esposa quien es el testigo principal de altas cualidades morales de un hombre y su relación con Dios Todopoderoso.

Si su relación con su esposa no es buena, ¿cómo puede estar en paz con Dios? El Santo Profeta (la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él) tiene dicho: ‘El mejor entre vosotros es el que es mejor con su esposa.””