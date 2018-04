Todo sobre el Islam: Juventud del Mesías Prometido

Dios siempre ha enviado profetas en el mundo. Después de Jesús, mandó el profeta Muhammad (sa) con el libro del Sagrado Corán. Después del profeta Muhammad (sa), según las profecías en el libro del Corán, el envió el Mesías Prometido al mundo, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (as). La vida temprana de los profetas siempre es pura, y sirve como un argumento para su veracidad más tarde cuando reciben el cargo de profetazgo. Al-lah explica eso en el caso del Profeta Muhammad (as), donde el Corán dice acerca de él, “Di [oh, Mujámmad]: “Si Dios no hubiera querido, yo no les habría recitado [el Corán] y no lo hubieran conocido jamás. Viví toda mi vida entre ustedes antes de la revelación. ¿Acaso no van a reflexionar?” (10:17). En continunación, damos una breve historia de la juventud de Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (as)

Devoción a la fe del Islam

Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (as) amaba la privacidad y se pasaba la mayor parte del tiempo en oraciones o inmerso en el estudio del Sagrado Corán. Su padre estaba consciente de la gran preocupación de su hijo hacia la religión. Normalmente les comentaba acerca de su hijo a sus amigos:

“Mi hijo es un ‘Maseetar’ (En Punjabi significa: Uno que pasa la mayor parte de su tiempo en una mezquita, orando) No busca empleo ni le interesa ganar el sustento para sí mismo…”

Encuentro con el Santo Profeta (sa) (1864 o 1865)

Cuando tenía treinta o treinta y un años, vio al Sagrado Profeto Muhammad (sa) en una visión. Los detalles de esta visión clarificaban y explicaban los fuertes lazos de su amor hacia el Santo Profeta, que lo distinguían de todos los demás y predecían su extraordinario futuro espiritual.

Empleo en Sialkot (1864 – 1868)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tuvo que trabajar para el gobierno para respetar los deseos de su padre, pero no tenía inclinación alguna a un trabajo mundano y consideraba que su periodo corto de empleo era una “sentencia de prisión”.

Mientras estuvo laborando en Sialkot, procuró aún así dedicar todo su tiempo libre al estudio del Sagrado Corán y a trabajo social. Mantuvo sus debates religiosos con misioneros cristianos en el área e hizo mucho para detener la ola creciente del cristianismo.

Él regresó a Qadian en 1868, siguiendo los deseos de su padre, al ver la enfermedad de su madre. Ella falleció antes que él llegara a Qadian.

La Primera Revelación y Misión Gloriosa

En 1868 o 1869, en Batala, se rehusó a entrar en un debate religioso contra Maulvi Muhammad Hussain Batalvi porque no quería debatir con alguien solamente por la causa de debatir.

A él no le interesaba buscar fama en esta forma y prefería ganarse el consentimiento y complacencia de Al-lah en lugar de someterse a la presión de la gente que quería que él se involucrara en ese debate contra Maulvi Muhammad Hussain Batalvi (quien mantenía correctamente que el Sagrado Corán es de máxima prioridad y que los dichos del Santo Profeta (sa), tiene segunda prioridad.