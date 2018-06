Todo sobre el Islam: Jesús en el Islam: Nunca fue Maldito

Azhar Goraya

Es imposible decir que Jesús murió en la cruz si realmente se estudia el significado de la muerte en la cruz en la Biblia. La biblia afirma que quien fuera colgado en la cruz estaría maldito. Dice la biblia: 22 Si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte, y lo hacéis morir colgado en un madero, 23 no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová, tu Dios, te da como heredad. (Deuteronomio 21:22-23)

De manera que era necesario que escapara de la muerte en la cruz.

Los judíos deseaban crucificar a Jesús precisamente por esta razón. Deseaban demostrar que era un criminal y la muerte en la cruz demostraría a todos que lejos de ser una persona buena y santa, era un maldito.

Sería una blasfemia cruel e injusta atribuir una maldición a una persona eminente como Jesús “el Mesías”, ya que, de acuerdo con el punto de vista de los árabe parlantes, la palabra la´nat o maldición hace referencia al estado del corazón de una persona.

El hecho de que la fe cristiana acepta que Jesús se convirtió en una maldición y fue maldecido por Dios es declarado por Pablo. Él dice: 13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros (porque escrito está: MALDITO TODO EL QUE CUELGA DE UN MADERO) (Gálatas 3:13)

Se dice que un hombre es maldito cuando su corazón, habiéndose apartado de Dios, se oscurece; cuando, privado de la misericordia divina y del amor divino, desprovisto totalmente de su conocimiento, ciego como el diablo, está saturado del veneno de la irreligiosidad. Y esa es la razón de que el mismo Diablo se llame maldito.

Él compartió el mismo estado y el mismo destino de Satanás, si se dice que murió sobre la cruz.

El Sagrado Corán, que fue revelado en parte para aclarar las malas interpretaciones de los pueblos anteriores, declara que Jesús nunca fue maldecido en su vida y le libera de la acusación vil de la maldición de Dios. Dice el Corán que Jesús declaró: [19:32] “Él me ha hecho bendito dondequiera que me encuentre, y me ha prescrito la Oración y la limosna mientras viva”;[19:34] “Y la paz fue conmigo el día en que nací, y la paz seguirá conmigo el día en que muera, y el día en que sea de nuevo devuelto a la vida”.

Por último, no es posible que Jesús haya muerto sobre la cruz. Sobrevivió a la crucifixión y sólo se desmayó, por lo que algunos pensaron que había muerto y trataron de justificarlo por crear creencias falsas como la trinidad y la salvación por la sangre de Jesús. Es una gran contradicción aceptar que Jesús fue maldito y que Dios también lo amó y que debemos amarlo al mismo tiempo.

Después de sobrevivir a la crucifixión, continuó su misión, visitando las tribus de Israel en los alrededores. Eventualmente, llegó a Srinagar; Cachemira, India y falleció a la edad de 120 años.

