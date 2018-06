Todo sobre el Islam: El mesías prometido – combate de oración

Muchas personas de diferentes credos esperan la llegada de un profeta en los últimos días. Los cristianos están esperando a Jesús, los hindúes están esperando su avatar, y los budistas están esperando el Maitreya, la segunda venida de Buda. La comunidad musulmana ahmadía cree que Dios envió a Mirza Ghulam Ahmadas en cumplimiento de todas estas profecías, y que él es el Mesías Prometido y el reformador para todo el mundo. A continuación, damos algunos destellos de su vida extraordinaria.

Invitación a Mubahila (Combate de Oración)

Cuando los ‘Ulema (eruditos) estableció un decreto de incredulidad en contra del Mesías Prometido (as) en 1892, el Mesías Prometido (as) había respondido invitando a los líderes de la oposición de grupos religiosos para orar-combatir con él pero en ese tiempo ningún Maulvi (clérigo) aceptó el reto. Ahora el Mesías Prometido (as) emitió un aviso invitando a varios líderes de grupos religiosos y Soofis para entrar en un combate de oración con el Mesías Prometido (as). Puso los nombres de todos los prominentes líderes religiosos y Sufis en esta invitación. En respuesta a esta invitación a un combate de oración, Hadrat Khawaja Gulam Fareed, que era un santo, le escribió una carta al Mesías Prometido (as) en árabe en el cual confirmaba la verdad de la declaración del Mesías Prometido (as), y expresó su gran respeto por el Mesías Prometido (as).

La Convención de Grandes Religiones

En el mes de diciembre de 1896, esta convención se llevó a cabo del 26 al 28 en el salón de Islamia College en Lahore y fue propuesto por unos dignitarios hindús que había invitado el Mesías Prometido (as) y a los líderes de varias otras religiones, dar discursos acerca de las cualidades de sus propias fes religiosas. Estos discursos se debían leer en voz alta y se preparaban en respuesta a un cuestionario que consistía de cinco preguntas. Y se circulaba entre los oradores unos días antes de que se llevara a cabo la convención.

El 21 de diciembre de 1896, unos días antes de la convención, Dios Todopoderoso le reveló al Mesías Prometido (as) que el discurso que él escribiría para esta conferencia sería superior a todos los otros discursos.

Cuando Hadrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti (ra) comenzó a leer el discurso escrito por el Mesías Prometido (as), el público de esta convención demostró su emoción y aprecio hacia este discurso vitoreándolo fuertemente. Fue por la exigencia unánime del público que quería asegurarse que el discurso del Mesías Prometido (as) se lea completamente, que la convención se tuvo que extender otro día y concluyó el 29 de Diciembre.

Después de la convención el resumen de lo ocurrido se publicó en la prensa contemporánea popular con la opinión de la gente en general y fue absolutamente claro que el discurso escrito por el Mesías Prometido (as) y leído por Hadrat Maulvi Abdul Karim Sialkoti (ra), se consideró superior a todos los otros discursos. Por lo tanto, la revelación de Dios que había estado ampliamente publicada unos días antes de que comenzara la convención, se convirtió en verdad manifestada.