Todo sobre el Islam: El debate de la Sagrada Guerra

Madhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) afirmó ser el reformador de los últimos años, designado divinamente. Comenzó su misión en India, su país natal y pronto su mensaje llegó a países tan lejanos como Estados Unidos. Afirmaba que el Islam era la verdadera religión del mundo de hoy y que había sido enviado a mostrar su veracidad y superioridad en términos religiosos, la integridad de las enseñanzas y el poder de la profecía sobre todas las otras religiones. A continuación, presentamos una breve historia de su vida.

El Libro, Aa’ina-Kamalaat-e-Islam (Febrero 1893)

Este libro famoso del Mesías Prometido se publicó en febrero de 1893. Este libro contiene las virtudes milagrosas del Islam y una descripción muy convincente de la belleza del Sagrado Corán.

Además de la publicación de este libro, otro libro importante llamado Barakaat-ud-Duaa, que significa “Las Bendiciones de la Oración”, fue publicado el 28 de abril del mismo año de 1893. Este libro contiene una refutación de las ideas engañosas del Señor Sayyed Ahmad Khan acerca de la oración.

El Debate de la Sagrada Guerra – Jang-e-Muqaddas (Mayo-Junio 1893)

El debate tomó lugar desde el 20 de mayo hasta el 5 de junio de 1893, entre el Mesías Prometido (as) y los Misioneros Cristianos, Diputado Abdullah Atham y el Dr. Martin Clark. El tema de este debate fue la afirmación del Cristianismo moderno que Jesucristo (as) era Dios. El Mesías Prometido derrotó a los misioneros Cristianos en el área de argumentos y esta clara victoria del Mesías Prometido tuvo un gran impacto en aquellos que asistieron a este debate.

Las Grandes Señales Celestiales del Eclipse de la Luna (Marzo 21, 1894) y el Sol (Abril 6, 1894)

Una de las profecías del Santo Profeta del Islam acerca de la llegada de Imam Mahdi fue que durante el mes de Ramadan, un eclipse lunar tendrá lugar en la primera noche de las tres posibles noches (el 13, 14 y 15) del eclipse lunar, que es el día 13, y que el eclipse solar tendrá lugar en el día intermedio entre las tres posibles noches (el 27, 28 y 29) del eclipse solar, que es el día 28. (Dar-Qutni, p.100)

Estas grandes señales celestiales se cumplieron en el año 1894 en el hemisferio oriental de la tierra y en 1895 la misma señal divina se cumplió en el hemisferio occidental de la tierra. De esta manera Dios demostró su extraordinaria señal a favor del Mesías Prometido (as) por todo el mundo.

La Publicación de Masih Hindustan Main – Jesús en India (Abril 1899)

En 1899, el Mesías Prometido (as) sorprendió al mundo Cristiano y Musulmán, al revelar que Jesucristo (as) fue enterrado en la ciudad de Sirinagar en Kashmir, India, en el lugar llamado Khaniyar. El Mesías Prometido (as) hizo una detallada exposición de este episodio completo en su libro, Masih Hindustan Main (Jesús en la India), publicado en abril 1899, que también incluía un relato histórico de la vida y los tiempos de Jesucristo (as). Este libro llego a ser una parte importante de la misión divina del Mesías Prometido (as) que era detener la falsa doctrina de la Cruz como se reportó en las Tradición del Sagrado Profeta (sa).