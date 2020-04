Todo sobre el Islam: El alcohol la libertad del diablo

Recuerdo cuando había pánico compras de rollos de papel higiénico. En muchos lugares, las tiendas de comestibles comenzaron a limitar el número de paquetes que la gente podía comprar.

Era divertido, si no fuera por el hecho de que estábamos en una pandemia global.

Adelante unas semanas y en medio de la cuarentena, esta vez en Yucatán, México, hubo otro repentino apuro en la tienda de comestibles. Esta vez no fue el humilde papel higiénico el objeto del deseo común el alcohol había tomado de repente prioridad sobre la higiene personal.

La gente estaba comprando cajas de ese líquido.

El gobierno había decretado que hasta finales de abril habría una prohibición estatal de la venta de alcohol. Aparentemente, la gente había empezado a beber más de la cuenta mientras se quedaban en casa todo el día.

Ha habido un alarmante incremento en los casos de violencia relacionada con el alcohol en el hogar. Algunos, cansados del aislamiento, salían de picnic a las playas, con cajas de cerveza en la mano.

Así que, en lugar de confiar en el juicio individual de sus ciudadanos, el gobierno decidió que la manera más directa de tratar el problema era eliminar el catalizador.

Como musulmán, me divertía.

Como muchos que se habían dado cuenta de la verdad sobre el rollo de papel higiénico difuminado, para nosotros era de conocimiento común que el alcohol no es una mercancía necesaria.

Los musulmanes no beben.

El Corán (el libro sagrado del Islam) lo ha prohibido, declarando que lo negativo del alcohol supera lo positivo. Sin embargo, mi diversión se mezcló con consternación, porque parecía que la mayoría de la gente a mi alrededor no compartía mis convicciones.

Su fascinación por el alcohol les había hecho esclavos de un producto que les hacía más daño que bien.

El alcohol es una droga.

Cada sorbo que tomas es destructivo. Daña el hígado. Causa cáncer.

También causa muchos otros problemas de salud.

Y como las autoridades han experimentado, es un catalizador para todo tipo de violencia en el hogar - la mayor parte de la cual es soportada por mujeres y niños inocentes.

Como musulmán en México, veo más alcohol del que me gustaría.

Nuestra mezquita está en el centro de Mérida, y en los últimos años se han abierto más de unos cuantos bares a nuestro alrededor.

Me sorprende lo populares que son.

Una vez entré en uno.

Inmediatamente, el olor me asaltó - a mi nariz no entrenada, el alcohol olía terrible. El humo me golpeó a continuación, mezclado con un olor acre de sudor y vómito viejo. Todo mezclado con la vista y el ruido de cuerpos humanos tragando lentamente un veneno en nombre de la libertad y la relajación.

A veces, recibimos a invitados no anunciados de estos bares en nuestra mezquita - con sus ojos inyectados en sangre, sus ropas sucias y su aliento rancio, en un discurso mal pronunciado piden dinero y comida mientras intentan mantenerse erguidos.

Afortunadamente, la mayoría se puede convencer de que se vayan sin demasiados problemas. Que Al’lah les ayude En la cúspide de esta nueva "temporada seca", y reflexionando sobre mis propias experiencias con los efectos del alcohol, me siento atraído una vez más por la gratitud y el agradecimiento a Al’lah por haberme hecho musulmán.

Yo, por mi parte, nunca he sentido la necesidad de engrasar mis engranajes mentales con alcohol.

Mis reuniones sociales nunca han girado en torno a la bebida.

Me maravillo de cómo el Islam me ha enseñado la disciplina y el bienestar interior que me lleva a un grado tan alto de satisfacción que me libera de los vicios comunes que para muchos son evidentemente imperceptibles o sutilmente insuperables.

Mientras reflexiono sobre aquellos que probablemente están gastando una gran parte de sus menguantes recursos financieros en una droga de la que no pueden prescindir por unas semanas, me pregunto si lo que realmente están tratando de comprar es la libertad.

Libertad de sus problemas, de la cuarentena, del estrés de la vida. La libertad es un aspecto noble, algo que cada uno de nosotros intentamos conseguir.

Pero un consejo.

En su búsqueda de la libertad, recuerde: No todo lo que brilla es oro.