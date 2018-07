Todo sobre el Islam: El Sagrado Corán: El Libro Santo Preservado

Azhar Goraya

El Sagrado Corán es el libro que el profeta Muhammad (que la paz y las bendiciones de Al-lah (Dios) sean con él (sa)) recibió como revelación divina a través de Al-lah. El Sagrado Corán declara ser una revelación directamente establecida desde Al-lah y una guia perfecta para toda la humanidad.

Para guiar su creación, Al-lah reveló diferentes libros y envío diferentes profetas a diferentes partes del mundo, según las necesidades del tiempo y del lugar. El sagrado Corán dice magnánimamente:

“…y no existe ningún pueblo al que no haya sido enviado un Amonestador.” (35:25)

El Mesias prometido, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, explicando esta hermosa enseña escribió:

“Este es un principio hermoso, que promueve la paz y la armonía, y que sienta las bases para la reconciliación, y que ayuda a la condición moral del hombre. Todos los profetas que han aparecido en el mundo, independependientemente de que hayan habitado en la India, Persia o China, o en algún otro país, creemos en la verdad de todos y cada uno de ellos.”

Un estudiante de primaria no puede estudiar los libros de la universidad. En la misma manera, Al-lah envió sus enseñanzas según un proceso de crecimiento, el mismo que podemos observar en el universo. El Sagrado Corán dice:

“…nunca encontrarás cambio alguno en el modo de obrar de Al-lah; ni encontrarás alteración alguna en Su modo de obrar” (35:44)

No es posible que verdaderamente existan contradicciones entre los procesos del mundo físico y los del mundo espiritual. Por eso, el Sagrado Corán nos enseña a ver al universo y estudiarlo para entender asuntos religiosos. Como cada proceso tiene su fin o ultimo propósito, el último eslabón en la cadena de las religiones es la religión del Islam. Al-lah dice acerca del Sagrado Corán:

“…Hoy os he perfeccionado vuestra religión y he completado Mi gracía con vosotros y os he elegido el Islam como religión…”(5:4)

El profeta Muhammad (sa) explicó la diferencia en este asunto entre él y otros profetas:

“Cada uno de los profetas anteriores fue enviado sólo para sus respectivos pueblos, mientras que yo he sido enviado a toda la humanidad.”

Un libro perfecto debe tener un texto puro, sin alteración alguna por parte de manos humanas. Desafortunadamente, no hay tal libro santo antes del Sagrado Corán. Además, muchas veces hay un montón de versiones del mismo libro. Pero el Sagrado Corán es preservado sin ningún cambio. Solo hay una versión.

Al-lah envió una maravillosa profecía acerca de la preservación del Sagrado Corán:

“En verdad, Nosotros mismos hemos revelado esta Exhortación, y ciertamente seremos su Guardián” (15:10)

Al-lah cumplió en aquel tiempo con la revelación del Sagrado Corán y hasta hoy, más de 1400 años después, su revelación ha sido protegida de todo cambio. Existe en su lengua y texto original.