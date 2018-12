Todo sobre el Islam: El Pecado y la Conciencia de Dios.

El islam es una religión que nos enseña cómo librarnos del pecado. Nos dice que el secreto para liberarse del pecado está en el verdadero entendimiento de Dios, tanto Su perdón como Su castigo. Es al darse cuenta de que el pecado es un veneno que destruye, y que cometerlo lo llevará a uno a la ruina. El Mesías Prometido, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, explica este concepto con las siguientes palabras:

“Nuestra experiencia cotidiana demuestra que nos sentimos atraídos de inmediato hacia las cosas que son útiles, y rechazamos las que nos dan miedo. Por ejemplo, si usted no sabe que lo que tiene en la mano es arsénico, y se imagina que se trata sólo de azúcar de bambú o algún otro medicamento útil, no dudará en consumir diez o incluso veinte gramos de esta sustancia; pero si usted sabe que es un veneno mortal que lo matará al instante, nunca se atrevería a tomar siquiera un gramo de ella.

Del mismo modo, cuando el hombre realmente se da cuenta de que Dios existe, y que todo pecado es castigable a Su vista, se abstiene de todos los pecados, sea que se trate de robo, derramamiento de sangre, fornicación, crueldad, abuso de confianza, asociar partícipes con Al-lah, falsedad, falso testimonio, arrogancia, ostentación, adquisición de la riqueza por medios ilegales, traición, maldición, fraude, infidelidad, llevar una vida descuidada, no ser agradecidos a Dios, no temerLe, no ser compasivo hacia Sus criaturas, no recordarLo con temor y humildad, estar perdido en la búsqueda del confort y los placeres del mundo, olvidando al verdadero Benefactor, ser negligentes respecto a la oración y la humildad, vender productos adulterados, no entregar la medida completa, vender con malbaratamiento, no preocuparse de los propios padres, no tratar a la esposa de uno con cortesía, no ser obediente al esposo, lanzar miradas licenciosas a otros hombres o mujeres, ser negligentes respecto a las necesidades de los huérfanos, los débiles e indefensos, ser desconsiderado con los derechos de los vecinos, burlarse de los demás con el fin de mostrar la propia superioridad, burlarse de la gente con palabras destinadas a hacerles daño, señalar los defectos del cuerpo de una persona con el fin de humillarlo, llamar a la gente con nombres inmundos o calumniarlos, imputar la falsedad a Dios o, Dios nos perdone, simular ser un Profeta o un Mensajero; negar la existencia de Dios, rebelarse contra un gobernante justo, y crear maliciosamente el desorden en la tierra.”

