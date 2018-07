Todo sobre el Islam: El Mesías prometido – milagros

Mirza Ghulam Ahmad era un habitante de la aldea de Qadian, India. En 1889, reclamó al reformador esperado divino de la época. Escribió más de 80 libros en apoyo de su reclamo, y mostró muchas señales también. Algunos de sus signos se presentan a continuación.

La Profecía de la Plaga (Febrero 6, 1898). El 6 de febrero de 1898, el Mesías Prometido hizo pública su profecía a través de un anuncio declarando que una plaga se iba a extender sobre Punjab. La profecía fue basada en una de sus visiones.

Uno debe acordarse de que en esos tiempos, las plagas no se habían reportado en lo absoluto en Punjab. Por lo tanto los oponentes del Mesías Prometido lo ridiculizaron y se burlaron de su profecía. Pero el invierno próximo, las ciudades de Jallandhar y Hoshiarpur fueron víctimas de una plaga y esta epidemia comenzó a cobrar victimas en otras áreas también.

El Sermón Revelado en Eidul Ad-hiya – Khutbah Ihaamiah (Abril 11, 1900). Este sermón fue revelado al Mesías Prometido (as) por Dios y de acuerdo a la instrucción divina, el Mesías Prometido (as) dio este sermón en la Mezquita de Aqsa, en lenguaje árabe. Al Mesías Prometido (sa) le fueron dados fuerza y poder especiales para expresarse en árabe. Fue la revelación divina que le dio este poder extraordinario para hablar en árabe. El sermón fue un logro académico inigualable. Fue publicado el 17 de octubre de 1902 bajo el título “Khutba’e’Ilhamia” o el Sermón Revelado.

Ijaz-ul-Masih (Febrero 20, 1901). Este libro famoso del Mesías Prometido (as) contiene un comentario documental sobre el primer Capítulo del Sagrado Corán, Surah Fatihah. Estos comentarios están escritos en árabe y contiene significados muy a fondo y utiliza un idioma árabe tan refinado que aquellos que aprecian el árabe, abiertamente dan fe que es imposible escribir comentarios en este tipo de árabe elocuente del Surah Fatihah, sin tener una guía clara de Dios. El Mesías Prometido (as) invitó a todos los eruditos académicos, incluyendo al Pir de Golra Sharif, Mehar Ali Shah, a escribir comentarios en respuesta al que estaba escrito por el Mesías Prometido. Pero nadie aceptó escribir este documental para competir con el Mesías Prometido (as).

