Todo sobre el Islam: El Islam: una Religión Sencilla

El Islam es una religión muy simple. Es simple porque es fácil de entender. Es muy lógico en su estructura. Nos enseña a aceptar nuestra humanidad, nuestra naturaleza y a esforzarnos por superarnos en todos los aspectos de la vida.

Es una religión que no te obliga a aceptar basada en historias sin fundamento. Más bien convence a la mente a través de argumentos sólidos, y gana el corazón a través de sus principios morales y éticos. Enseña la paz y protege contra los males. Enseña que todos son de la misma familia, y servir a la humanidad es tan importante como servir a Dios.

Al escribir sobre su creencia personal en el Islam, el segundo sucesor de la Comunidad Musulmana Ahmadía, Hadhrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad (ra) escribe:

En cuarto lugar, creo en el Islam porque no trata de prohibir o censurar mis deseos naturales, sino que los lleva por los cauces apropiados.

Arrancando totalmente mis deseos no me reduce al estado de piedra, ni dejándolos sin freno ni control me reduce al estado de bestia, sino que, como el ingeniero hidráulico experimentado que doma las aguas desbocadas y las hace fluir por los causes haciendo florecer las zonas áridas, convierte mis deseos naturales en cualidades altamente morales al darles el control y la orientación convenientes. No me dice que Dios me ha dado un corazón amante, pero luego me prohíbe elegir una compañera de por vida, o que me ha dotado con el sentido del gusto y la capacidad de apreciar los buenos manjares, pero me ha prohibido comerlos. Al revés, me enseña a amar con pureza de modo tal, que asegure, a través de mi descendencia, la perpetuación de mis buenos propósitos. Me permite consumir los manjares gustosos, más dentro de ciertos límites, para que no me sacie dejando pasar hambre a mi vecino. Así, convirtiendo mis deseos naturales en cualidades de alta moralidad, satisfaciendo plenamente mi naturaleza.

En quinto lugar, creo en el Islam porque no sólo me ha tratado a mí con justicia y amor, sino también a todo el mundo. Además de enseñarme a cumplir mis deberes para conmigo mismo, insiste en que trate como es debido a todos y todas las cosas, habiéndome orientado debidamente al respecto. Por ejemplo, llama la atención sobre los derechos de los padres y los deberes de los hijos para con ellos. Exhorta a los hijos a ser obedientes, y cariñosos con sus padres, haciendo a éstos herederos de aquéllos. Por otra parte, ordena que los padres muestren amor y afecto por sus, hijos y les impone el deber de educarlos bien, cultivando sus buenas cualidades y mirando por su salud, haciéndoles por tanto herederos suyos.

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.

[email protected], 9991294594, Mezquita de Mérida, calle 60 x 51, Centro C.P, 97000. https://www.ahmadiyya-islam.org/es/