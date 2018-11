Todo sobre el Islam: Alcohol, Pecado y Salvación

El Islam es una religión que busca liberar al hombre de su condición pecaminosa a través de la verdadera conciencia de Dios. Este es el único método a través del cual el pecado, que destruye el alma, puede ser evitado. La salvación del pecado no sólo se siente, sino que se demuestra prácticamente a través del cambio de hábitos y el abandono de las acciones pecaminosas. Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad, el Mesías prometido y Mahdi, escribe sobre la verdadera liberación del pecado:

“No sería una exageración decir que Europa ha superado a las naciones del Asia en el consumo de alcohol. En Europa, los comercios que venden vino son tan comunes que su número es superior al número de todos los comercios de nuestras ciudades y pueblos. La experiencia demuestra que la bebida es la raíz de todos los males, pues, en cuestión de minutos, conduce a la persona a un estado en el que está dispuesto incluso a cometer un asesinato, por no hablar de otros pecados que le acompañan. Declaro categóricamente que la bebida y el temor de Dios nunca pueden ir de la mano, y no puede ser llamado prudente quien no entiende las malas consecuencias del consumo de alcohol. Otra cosa peligrosa sobre el alcoholismo es que no todo el mundo es capaz de renunciar a él después de que se haya convertido en un hábito.

Si la sangre de Cristo no puede limpiar al hombre de sus pecados, como es obvio que no ha podido hacer, ¿hay alguna otra manera de lograr la salvación? Una vida de pecado es, después de todo, peor que la muerte. En respuesta a esto digo, sobre la base de mi propia experiencia personal, que desde el nacimiento del hombre hasta estos últimos días del mundo, sólo ha habido una manera de evitar el pecado y la desobediencia. Cuando el hombre alcanza el verdadero reconocimiento de Dios, a través de argumentos categóricos y señales de iluminación, y es prácticamente capaz de contemplarlo, se da cuenta de que la ira Divina es un fuego consumidor; y cuando Dios le manifiesta Su belleza, se da cuenta de que en Él se encuentra la felicidad perfecta. De este modo se levantan todos los velos entre él y la majestad y la belleza Divinas, y esto por sí solo puede corregir las pasiones egoístas y producir una verdadera reforma.

Mi respuesta puede invitar a la respuesta: “¿Acaso no creemos en Dios? ¿No tememos a Dios? ¿No amamos a Dios? ¿No creen en Él todas las personas, con la excepción de unas pocas? ¿Y acaso no cometen toda clase de pecados, y están involucrados en todo tipo de maldad y de impiedad?” Yo digo que hay una gran diferencia entre la creencia y la verdadera conciencia. No digo que todo el que cree sea capaz de abstenerse del pecado; digo que sólo quien verdaderamente reconoce a Dios puede salvaguardarse a sí mismo contra el pecado, porque ha experimentado el miedo Divino, así como el amor Divino.”

Ofrecemos clases de árabe, oraciones islámicas, lecturas del Sagrado Corán y charlas acerca del Islam, todo sin costo y compromiso. Todos bienvenidos.

[email protected], 9991294594, Mezquita de Mérida, calle 60 x 51, Centro C.P, 97000. https://www.ahmadiyya-islam.org/es/