Todo sobre el Islam: ¿Acaso Al-lah no es suficiente para su Siervo?

Es importante estudiar las vidas de los profetas. Sabiduría, Amor para Dios, paciencia – sus vidas ejemplifican el más alto calibre del refinamiento humano, y sobre todo nos muestran cómo se puede vivir para establecer una relación viva con Al-lah (Dios). Para esta época, Al-lah envió a Hadrat Mirza Ghulam Ahmad como profeta. Él fue el segundo advenimiento de Jesús, y el esperado Imam Mahdi también. Continuamos con nuestro estudio de sus primeros años y la relación especial que tuvo con Al-lah.

Fallecimiento de su Padre y promesa de apoyo divino

Su padre falleció en junio de 1876 a la puesta del sol. El mismo día al medio día, él recibió una revelación en la cual Dios Todopoderoso le contó del fallecimiento de su padre. En esta condición de dolor, él pensó por un tiempo que los recursos financieros asociados con su padre llegarían a un fin y posiblemente los días de pobreza prevalecerían. Inmediatamente recibió otra revelación de Dios: ¿Acaso Dios no es suficiente para su siervo? Esto le dio un sentimiento de alivio y paz, ya que ahora estaba claro que Dios se haría cargo de todas sus necesidades.

El caso del correo postal (1877)

En 1877, un defensor del cristianismo, Ralia Ram, demandó al Mesías Prometido (as) en una corte de justicia. El pretexto de este caso fue que el Mesías Prometido había puesto a propósito una carta adentro de un paquete que había enviado por correo. Él no sabía que era contra la ley meter una carta adentro del paquete.

Aunque los abogados aconsejaron al Mesías Prometido (as) decir una mentira y contar que él no había puesto la carta adentro del paquete, él se mantuvo firme y dijo la verdad. Fue por la bendición de Dios y la fuerza de la verdad que al Mesías Prometido (as) lo absolvieron de ese cargo. Dios ya le había mostrado en una visión que Ralia-ram había conspirado para involucrarlo en ese caso y Dios le había dicho que no saldrá con daño alguno.

La publicación de su primer libro – Barahin-e-Ahmadía (1880)

Barahin-e-Ahmadía (que significa “Los Argumentos Ahmadía”) es un libro excepcional de aprendizaje, cuyos primeros dos volúmenes fueron publicados en 1880 A.D.

El propósito de este gran libro fue repeler los ataques al Islam de varios movimientos religiosos (incluyendo cristianismo y dos nuevos movimientos: Arya-Samay y Brahmu-Samay), así como defender el Islam con argumentos convincentes.

Este gran libro demostraba la defensa experta del Islam por el Mesías Prometido y comprobaba la superioridad del Sagrado Corán sobre otras escrituras. Él demostraba la verdad del Santo Profeta Muhammad (sa), y explicaba la necesidad de que continuara la revelación de Dios para la humanidad. Sus argumentos resultaron ser un arma efectiva para derrotar a los enemigos del Islam.

