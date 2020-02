Todo lo que necesitas saber sobre la Ley Olimpia

Directora del Instituto Pericial Judicial / Hablemos Derecho

La Ley Olimpia ya ha sido aprobada en 19 estados de la República Mexicana, sin embargo en Quintana Roo todavía no, esta Ley consiste en sancionar a aquellos que difundan material sexual, ya sea fotos, videos o inclusive conversaciones sin autorización de la otra persona, es decir; el propósito de esta ley es sancionar la violencia digital hacia las mujeres. Las propuestas de sanciones van desde los tres hasta los seis años de cárcel.

Esta Ley fue aprobada en la Ciudad de México con 56 votos a favor y cero en contra, entre los votantes se encontraba Olimpia Coral Melo, misma que impulsó la iniciativa. Esta nueva Ley se refiere a la protección de los derechos como el de la intimidad sexual y personal, el ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres y evitar que se genere daño a la reputación.

Esta Ley Olimpia ofrece mecanismos de denuncia de la violencia digital para que sean atendidas en menos de 24 horas, esto solo en la Ciudad de México. Entre los estados que ha sido aprobada la Ley Olimpia se encuentra, Guerrero, Puebla, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Coahuila, Yucatán, Veracruz y Zacatecas.

En nuestro código penal ya viene un artículo similar y es el 194 bis que establece lo siguiente: “Se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años y de cien a trescientos días multa, a quien sin consentimiento de otro, o sin autorización judicial y con el fin de conocer asuntos relacionados con la intimidad personal o familiar de aquél, utilizando cualquier medio: I.-Se apodere de documentos u objetos de cualquier clase; II.-Reproduzca los documentos u objetos que contengan información relacionada; o III.-Escuche, observe, o grabe una imagen fija o en movimiento, el sonido, o ambos. Para efectos de lo dispuesto en el presente Capítulo, deberá entenderse por derecho a la intimidad, la manifestación concreta de la separación entre el ámbito privado y el público. Se asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás y tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya sea simples particulares o bien los poderes del Estado.” Sin embargo lo que se busca con esta Ley es que sea más específica y concreta, es decir; lograr una penalización y evitar que la violencia digital continúe creciendo, ya que de acuerdo al INEGI, en el año 2015 se registraron al menos nueve millones de mujeres mayores de doce años que fueron víctimas de ciberacoso. De acuerdo a las investigaciones, las mujeres jóvenes de entre 14 y 30 años son las más vulnerables dentro de los espacios digitales en donde sufren de violencia digital, humillaciones, agresiones verbales e inclusive chantaje.

De acuerdo al Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, la forma de violencia digital que más ha aumentado es la de violar la intimidad, y consiste en la filtración de imágenes o videos íntimos sin el consentimiento, mismo que va acompañado de rumores falsos, difamación, chantaje y que tienen el propósito de dañar su imagen o reputación y/o avergonzarla.

Por último, queremos finalizar con este comentario hecho por Sissi de la Peña Mendoza, Directora de la Asociación Latinoamericana de Internet: “La violencia de género se ha visto reflejada con mucho más incremento en las plataformas digitales porque el internet ha sido este mecanismo democratizador para que todos los sectores de la sociedad puedan expresarse, lo que no quiere indicar que este problema no sucediera antes, pues la violencia contra las mujeres ha estado prácticamente estructurada en la sociedad mexicana, lo que demuestra que las plataformas digitales sólo lo han evidenciado pero no son culpables de ello” Y queremos preguntarles ¿qué opinan sobre esta ley y si ustedes están a favor de que sea aprobada en Quintana Roo? Y también preguntarles si ¿ustedes conocen a alguien que ha sido víctima de violencia digital y que es lo que ustedes han hecho ante esta situación?

