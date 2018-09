Todo llega, pero a su tiempo

Al mal tiempo, buena cara. Es algo que he aprendido en los últimos días y que a veces, por más veces que tropecemos con la misma piedra, no nos queda claro. Hasta que un día cambia todo tu panorama.

Desprendernos de las cosas que nos gustan, es muy complicado. Pero siempre he creído que existe una fina línea entre hacer lo que amas y caer en tu zona de confort, vaya que es fácil caer en esta última.

Al principio de estas columnas, mencionaba de manera continúa que los seres humanos, somos seres cambiantes. Un día puedes jurar que lo que siempre te ha gustado, lo hará de manera permanente y al otro, eso ya no te llena como lo creías.

Nada me da más gusto, que cuando me reto a siempre ir por más y más, sin llevarlo al extremo de la ambición desmedida ja, ja, ja… cuando siento que he llegado a ese punto de estancamiento, busco superarme.

Me gusta analizar de manera constante mis avances y mis tropiezos. Hay días en los que siento que ya no puedo más... Entonces echo un vistazo al pasado y me doy cuenta de todos los escalones que he subido.

Recuerdo aquel día, en el que viví con intensidad mi primer partido de futbol… el anhelo que tenía por trabajar en el ámbito deportivo y el día que llegó mi primera oportunidad de realizarlo.

Ese sentimiento, de felicidad y satisfacción, en el que sientes que eres la persona más afortunada del mundo. Hasta que ese trabajo llegó a su fin y, le prometo, que no me daban ganas ni ver el futbol…

Si lo hacía, sentía ese vacío, de no poder transmitirlo más allá. Pero la vida me ha demostrado que las recompensas llegan para aquellos que trabajan duro y de manera constante.

Aunque a veces parezca que no hay salida, todo se acomoda de acuerdo a los enfoques que nos hemos planteado. Así fue como de nueva cuenta, llegó la oportunidad de reintegrarme a las historias que tanto me gustan.

Lo que quiero decir es: si hay algo que ames, no lo sueltes. Lucha por eso, planea e intenta hasta lograr tus objetivos… luego, toma un respiro, porque el camino es largo pero aquellos que se esfuerzan siempre llegan a su destino… tarde o temprano, sin importar cuántas veces caiga, siempre cosecha lo que siembra.

- Twitter e Instagram: @lucruzc