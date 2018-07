Todo depende del espejo con el que se mire...

Esta mañana me he despertado y, cayendo en el vicio de la tecnología, reviso mis redes sociales hasta que llego a una imagen que no me he podido sacar de la mente en toda la mañana… en sí, son 4 imágenes, de esas que aparecen en las páginas motivacionales.

De acuerdo a dicha página, consiste en las leyes del espejo y abarca las tan famosas y cotidianas críticas a las que estamos expuestos… “Primera ley del espejo: Todo lo que te molesta, irrita, enoja o quiera cambiar del otro, está dentro de mí.”

Siempre he creído que lo que uno le critica al otro, refleja una parte de su persona… una lucha interna que no se ha solucionado y de alguna u otra manera dejamos que salga de forma negativa.

Luego de analizar la primera, pasé a la siguiente: “Segunda ley del espejo: Todo lo que me crítica, combate o juzga del otro, si me molesta o hiere está reprimido en mí y me toca trabajarlo.”

Vaya que tengo tanto que reflexionar, pero fue a la imagen consecutiva: “Tercera ley del espejo: Todo lo que el otro me critica, juzga o quiere cambiar de mí, sin que a mí me afecte, le pertenece a él.”

En serio tengo tantas ideas en la cabeza, pero fui con la última imagen: “Cuarta ley del espejo: todo lo que me gusta del otro, lo que amo en él, también está dentro de mí, reconozco mis cualidades en otros.”

Como les comentaba, al inicio dije que las personas que critican es porque no están conformes con su interior y/o exterior, sin embargo, estaba segura de que no sólo se podía tratar de algo interno.

Por ejemplo, si tú señalas a alguien con vicios, no quiere decir que tú tengas o quieras esos mismos vicios… Tal vez es sólo una manera de expresar y demostrar lo mucho que te importa esa persona, pero se siente atacado y piensa que lo criticas.

De la misma forma, hay críticas que realmente te pueden hacer sentir la persona más chiquita del planeta, ya sea porque lo que te dicen es cierto o porque simplemente no lo es y la persona que nos lo dijo, se terminó proyectando en nosotros.

Considero que las “críticas constructivas” no existen, al final del día una crítica no cambia su intención… pero sí creo que podemos cambiar y elegir el espejo con el que queremos ver dichos comentarios.

- Twitter e Instagram: @lucruzc