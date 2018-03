Joshua Buenfil / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Tirano contra deportistas Atacar a un deportista es sinónimo de atacar la disciplina que practican, el equipo al que pertenece, atacar a su fanaticada, pero sobre todo el deporte mismo. Gran error el de Donald Trump quien ha señalado a figuras del deporte como antipatrióticos por una serie de eventos públicos en los que se han manifestado. Todo comenzó cuando la estrella de los Golden States Warriors, Stephen Curry en la NBA, argumentó que no sabía si asistir a la Casa Blanca, porque Trump se manifestó en redes sociales alegando que “Curry no era bienvenido a la Casa Blanca”, situación que desencadenó que el resto del equipo se negara a la invitación tras conseguir el campeonato de la campaña pasada. LeBron James se solidarizó y dijo vía Twitter: ¡Oye, zángano, @StephenCurry30 ya ha dicho que no va! Así que no habrá invitación. ¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que llegaste!”. Michael Jordan también apoyó la causa, ya que también se han visto menospreciados y señalados jugadores de la NFL. “Uno de los principales derechos fundamentales de este país es la libertad de expresión. Aquellos que ejercen de manera adecuada su derecho no tienen que ser condenados al ostracismo. Ha aumentado el odio y la división en este país, tenemos que buscar la manera de apoyarnos”, dijo. Desde la temporada pasada Colin Kaepernick y otros jugadores de la NFL, optaron por hincarse, sentarse o levantar los puños durante el himno en protesta del trato que la policía le da a la gente de raza negra. Esta manifestación se viralizó en la actual temporada, y equipos completos lo han emulado. “Es una absoluta falta de respeto a todo lo que representamos, no les encantaría ver a uno de estos dueños de equipos de la NFL, que cuando alguien le falte el respeto a nuestra bandera, digan, ‘saquen a ese hijo de perra del campo en este momento. ¡Fuera! Está despedido”, dijo Trump, en redes sociales. El problema ha ido tan lejos que Tom Brady, principal deportista simpatizante de Trump, le ha dado la espalda. Este “tirano” se metió con el sector vulnerable, pero las minorías son representadas por los personajes más influyentes del deporte. Muero por saber cómo acaba esta telenovela. Joshua Buenfil es reportero y conductor de La Verdad Síguelo fb.com/joshbuenfillos

