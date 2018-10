Tinta pública: Venados de Yucatán; pasión y tradición viva

Desde hace muchos años y por influencia de mi hermano mayor, Jorge Coronado (copín) le agarré gusto y con el paso del tiempo cariño al equipo de fútbol, Venados de Yucatán. La cita siempre en el mismo lugar el tres ves glorioso, Estadio Carlos Iturralde Rivero; acudía con mi hermano como un evento distractor y de recreación que se nos hizo una tradición y nos hicimos miembros de la porra Ultrasol, aquella porra de gran pasión y entrega que en ese entonces dirigía Roberto McSweeney (hijo), hombre que ha dedicado gran parte de su vida a la pasión astada.

Estando en la porra, la pasión crecía pues los miembros realmente vivían para apoyar partido tras partido sin que el resultado sea lo que defina tu siguiente asistencia. En esa época logramos grandes amigos como don Miguelito, el “Negro” De la Rosa, Capelini, Guillermo Ramírez Marrufo y el “Monje”, un líder nato de la tribuna; con él, el “Monje”, y un servidor dio la vuelta al estadio con la bandera previo al inicio del partido del campeonato logrado la gloriosa tarde del 21 de diciembre de 1998 donde la pasión se desbordó en la tribuna. Tengo ese recuerdo muy vivo, Yucatán lograba ese anhelado campeonato que daba alegría y sumaba aficionados de nuevas generaciones, el paso del tiempo es inclemente y las prioridades de las personas evolucionan, la pasión disminuyó pero nunca se perdió, sigue latente y viva, muchas directivas han pasado y tienen intereses diferentes.

Hoy el presidente es Rodolfo Rosas Cantillo, que con una visión empresarial exitosa mantiene con vida las noches en el Iturralde, rodeado de un gran equipo como los exjugadores Daniel Rosello (el Mostro), Miguel Fernández, mis amigos Eduardo López, Mariana Cabrera y Pedro Serrano, todos personas entregadas a la pasión astada partido tras partido.

En ocaciones he escuchado que se diga que Yucatán no tiene afición para el fútbol y que la limitante de no haber ascendido al máximo circuito futbolero del país, ha contribuido a que la afición se encuentre retraída o no sea aquella del 98, lo que es definitivo que en el deporte que sea, la mejor mercadotecnia son los resultados y figuras que puedan darte ese plus que vende atractivo intrínseco.

Como aficionado actual y de antaño lo que creo es que se perdió fue la identidad de la afición con el equipo, porque como digo, el paso del tiempo es inclemente, pero el sentimiento en mi persona, la pasión y tradición siguen vivas, hoy y lo digo con todo respeto a los jugadores y directiva, hacen falta resultados, hacen falta triunfos, hace falta que la tribuna se emocione en cada partido, en cada jugada, porque no es un secreto que eso se ha perdido, la afición ahí está pero se necesita motivar, con resultados, porque la tradición y la pasión están en los colores, en la cancha, en los pasillos, los vestidores. me consta que la prensa local siempre ha dado espacio para sus Venados, esta es una muestra pequeña.

Esta es una invitación a la ciudadanía para retomar la tradición de asistir en familia a ver jugar a nuestro equipo, que desborden su pasión en la tribuna, que los jugadores y directiva, sientan ese apoyo que respalda y da ánimos de continuar dando vida al emblemático Carlos Iturralde Rivero, porque es sabido que mantener un equipo en un circuito profesional, es costoso y complicado, pero en la visión de Rodolfo Rosas y tal vez en su propia pasión es gratificante y satisfactorio, poder asistir todavía al Estadio Olímpico y poder celebrar un gol en vivo, del equipo con el que crecimos y nos ha dado alegrías perdurables. Apoyemos la causa y mantengamos viva la pasión y tradición. #PrimeroSoyVenado. Nos leemos en la siguiente tinta pública.