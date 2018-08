Tinta pública: Uso responsable de las redes sociales

De unos años para acá las redes sociales cambiaron nuestra manera de comunicarnos, informarnos y entretenernos, esto es un hecho innegable. Si bien, son divertidas y una herramienta fundamental para nuestro día a día también se ha escuchado de lo peligrosas que pueden ser, es por eso que un uso adecuado y responsable de las mismas es una tarea que debiera de ser importante al momento de usarlas, una opinión, una fotografía, pueden tener un impacto muy severo.

Muchos ejemplos hay en la corta edad de las redes sociales, en donde artistas, políticos y deportistas, nadie está exento de cometer un error haciendo uso de las redes sociales y existe todo un mundo cibernético esperando que ese error sea lo suficiente mente bueno para viralizarlo, en las redes sociales todo es ambiguo y un simple comentario a la ligera o desafortunado puede tener un efecto irreparable.

Si entendemos esto, entendemos también que es importante utilizar las redes de manera responsable y vigilar a nuestros amigos y familiares menores de edad, porque también es una herramienta y vínculo que utilizan personas mal intencionadas que realizan actividades ilegales a través de ellas.

Siempre verifica la privacidad de las redes sociales que utilices, pregúntate si es necesario o te deja algún beneficio explorar en una nueva red además de las que ya usas, sé consiente que una imagen digital, ya no hay manera de romperla o quemarla, perdurará en el ciberespacio por años, no sobre expongas a menores de edades ya que pueden ser futuras víctimas de personas mal intencionadas, analiza si tus opiniones o comentarios contienen ofensas o refuerzan actitudes negativas, no compartas noticias falsas, imágenes que inciten a la violencia o el desorden.

Reconsidera tus acciones en las redes sociales, puede beneficiarte en la imagen que proyectas y también te alejará de discusiones innecesarias, un uso desmedido de las redes es contraproducente ya que, te aleja de tus responsabilidades laborales o de actividades que requieren de tu tiempo y concentración, la recomendación es utilizar las redes sociales con responsabilidad y siendo conscientes de que así como son muy útiles, pueden ser muy peligrosas, una reconsideración de su uso nos puede dar la pauta para utilizarlas, solo para lo necesario y lo que nos beneficie.

Muchas gracias y nos leemos en la siguiente Tinta Pública.