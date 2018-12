Tinta pública: Servicio público; vocación de gran satisfacción

Aunque como servidor público en México no goces de una justa reputación, por la construcción social que se le ha impuesto, ya que en muchas ocasiones y por antecedentes de muchísimos personajes el servicio público está ligado a los actos de corrupción, desvío de recursos públicos y abuso de poder, es una vocación que provee grandes satisfacciones y una puerta para tenderle la mano a la ciudadanía, ser servidor público es servir al pueblo, dedicarte ser empleado del pueblo durante las 21hrs. del día los 7 días de la semana, si no estás dispuesto a eso, no es una vocación para ti.

A eso súmale los vaivenes de las administraciones, entrantes y salientes, también por naturaleza al ser servidor público, te convierte automáticamente en blanco de críticas de opinión pública, ya sea en una reunión de familia o amigos, la crítica hacia un gobierno es generalizada, y esto se va aprendiendo con el paso de los años.

Sin embargo esa satisfacción de poder resolver problemas, situaciones o trámites a la ciudadanía es muy gratificante, como todo empleo, corres riesgos y poco o nada está asegurado, lo único seguro es que tendrá un inicio y un final y el tiempo que goces ser servidor púbico en el nivel que sea será tu atención, tu trato y vocación de servicio la que hable por ti, porqué uno mismo no se puede calificar, en este caso te califica la ciudadanía a quien le brindas servicios.

A lo largo de los años he conocido a admirables servidores públicos que entienden que se trata de una vocación para servir y no para servirse. También existen muchos otros han reforzado la teoría de que los servidores públicos lo son para servirse con la cuchara grande. Pero no son todas las personas así ni tampoco es la única finalidad.

El servicio público es toda una carrera, incluso podría ser toda una vida, y talvez no existan monumentos con tu nombre, pero siempre habrá una persona que recuerde con agradecimiento que hiciste tu trabajo de manera correcta y desinteresada y esa es la satisfacción profunda que te deja esta vocación de injusta reputación.

Y los que han sido servidores públicos de calidad no me dejarán mentir. Los sacrificios personales y familiares que se hacen dentro del servicio público son comparados a los que se hacen en cualquier profesión, yo he sido servidor público y en cada encomienda me ha permitido crecer y dignificar mi carrera profesional, por otra parte repito, ser un buen o mal servidor público es decisión de la ciudadanía, que tiene el papel de ser el patrón de toda la planta dedicada al servicio público desde el más bajo hasta el más alto cargo.