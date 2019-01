Tinta pública: Plant for the planet a.c le da una mano al medio ambiente

Mucho se escribe, se habla y se difunde acerca del cuidado del medio ambiente pero en realidad hacemos algo desde el plano personal por darle una mano a la madre naturaleza?

Hace ya algún tiempo que me inquietaba escribir sobre el tema, pero con sinceridad no tenía la información necesaria, en días pasados pude platicar con el coordinador estatal de Plant for the Planet A.c. Luis Francisco Guillermo Alcocer quién me sacó de muchas dudas, por el nombre de la asociación le cuestioné si lo único que hacen es plantar árboles en ese momento me enteré de que es mucho más amplia su labor.

Me comentaba que el objetivo principal es conservar los pulmones con los que ya cuenta Yucatán y crear conciencia ciudadana en la importancia del cuidado y preservación del medio ambiente, la asociación que cuenta con presencia internacional y es autosustentable tiene una meta trazada de haber plantado un millón árboles por nación para el año 2020.

Plant for the Planet también implementa brigadas de limpieza en la costa de yucatán y con la finalidad de crear una reflexión profunda desde la niñez y adolescencia realizan visitas de capacitación a las escuelas que lo soliciten estas pláticas se imparten a partir del 5º grado de primaria para mayores informes, donativos o solicitudes puedes acudir a las oficinas de Plant Fort he Planet ubicadas en la calle25 #202 X20 y 22 col. García ginerés o comunicarse con el coordinador estatal al cel:9992428487.