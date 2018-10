Tinta pública: Orgullosamente ermilista

Siempre me he sentido orgulloso de mi etapa como estudiante de la federal #3 Ermilo Abreu Gómez, secundaria que nos educó a mi madre, hermanos, y muchos más familiares, siempre he reconocido en mi valores o virtudes que estoy seguro adquirí durante esos años, el sentido de compañerismo, amistades, profundas y perdurables entre otras muchas cosas del pasado, jueves 4 de octubre nos vimos la cara muchas personas de las de mi generación, el motivo no fue nada agradable, nuestro amigo Diego Toledo Hoil desafortunadamente perdió la vida en un accidente de tránsito.

Con asombro destacó la solidaridad demostrada por quienes tuvimos la oportunidad de darle el último adiós, ahí entre la incredulidad tristeza y una extraña sensación de ánimo por volvernos a saludar, observé e identifiqué en nosotros valores arraigados que hoy ya son parte de nuestra vida valores inculcados por las maestras Maricarmen Herrera, angélica molas, Rosita Pacheco.

Silvia Castro, el maestro José Dolores y muchos otros, compañerismo, solidaridad empatía, apoyo moral entre otros valores, se dieron cita junto con un nutrido grupo de personas que con tristeza despedimos a Diego; ver a las maestras Mari Carmen Herrera y Angélica Molas, fue gratificante, reitero que el motivo del saludo después de tantos años no era el más agradable, sin embargo fue nuestro amigo Diego quien nos unió por eso decidí dedicar estas líneas a su memoria y en señal de solidaridad a su familia, si naturalmente estaba orgulloso de ser Ermilista, después de ver a tantas amigas y amigos ya como adultos ser personas de bien y de gran corazón estoy más orgulloso que nunca de haber sido parte de esa generación y de conservar la amistad y ese apoyo intrínseco en cada uno de ellos, yo tuve una complicación de salud grave hace algún tiempo y recibí muchas muestras de solidaridad, muchas gracias a esas personas ermilistas que me enviaron una palmada en la espalda o me visitaron, para darme ánimos muchas gracias.

Estimado Diego nos dolió he impactó tu inesperada partida que descanses en paz y tu familia y amigos logren una pronta resignación, nos quedamos con aquellos días buenos llenos de alegría en los pasillos de nuestra secundaria con respeto y cariño a tu memoria abogado.