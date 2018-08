Tinta pública: Liderazgo positivo vs autoritarismo

Seguramente hemos escuchado en alguna plática de amigos cosas como :”mi jefe es muy autoritario” o “mi jefe es un líder” hoy platicaremos de la diferencia entre el liderazgo positivo y el autoritarismo en los espacios laborales el liderazgo; puede definirse como la influencia que ejerce un individuo sobre un grupo de personas para lograr un objetivo en común la manera de transmitir el mensaje de entusiasmo para conseguir el objetivo te dará la pauta para conocer q tipo de líder eres y cual te resulta más benéfico a largo plazo un líder entonces cuenta con las habilidades gerenciales, directivas y sociales para influir en la manera de ser o actuar de un grupo d personas o equipo de trabajo, ser jefe puede darte autoridad por el papel jerárquico que re presenta tu cargo dentro de una institución u organización y las personas realizarán sus tareas por qué es parte de sus labores, pero si no logras ser un líder positivo el entusiasmo para lograr objetivos será minúsculo y eso traerá consigo complicaciones, un líder positivo, propone, escuchar alternativas, sugerencias, no se limita a su sola opinión, muchas veces los subordinados por la naturaleza de sus actividades conocen más el terreno exterior al que se enfrentan y pueden resolver con sus sugerencias aspectos logísticos y de temporalidad que te permitirán llegar a los objetivos de manera segura y ellos se sentirán escuchados y tomados en cuenta el ambiente laboral mejorará el respaldo de ellos hacia ti se fortalecerá, la práctica del liderazgo positivo comprende también de empatía y sensibilidad, lo que siempre traerá beneficios para los resultados en tu equipo de trabajo, por el contrario que tu personal trabaje por miedo es muy sencillo siendo autoritario unilateral, muchas veces querrás justificar el autoritarismo diciendo: es que mi cargo o puesto requiere mano dura sin embargo el liderazgo positivo es aplicable en cualquier institución pública o privada y en cualquier espacio donde tengas a tu cargo un grupo de personas o equipo de trabajo al aplicar el liderazgo positivo llegará el momento en donde no se requiera tu presencia para que tu equipo trabaje de manera eficaz obteniendo resultados, el simple recuerdo de tu liderazgo contagiará de entusiasmo y orden a tu equipo para lograr las metas en tiempo y forma ser sincero con tu personal y re conocerle sus esfuerzos y un trabajo bien hecho también es liderazgo positivo, el autoritarismo supone que por recibir una remuneración económica, lo tienen que hacer bien con o sin reconocimiento, pero regresamos al ambiente laboral como una actitud positiva puede mejorar las prácticas laborales y tu influencia sobre tu equipo de trabajo.

Como pudimos leer el liderazgo positivo no implica una inversión económica sino una inversión de actitud, de trato cordial y empático que generará mayores beneficios en tu institución u organización,; para terminar una recomendación: recuerda: “felicitar en público y llamar la atención en privado”, nos leemos en la siguiente tinta pública aprovecho este espacio para saludar a un amable lector, gracias por leerme estimado amigo abog J .F.A.M(chelo).