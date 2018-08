Tinta pública: Las áreas de RP en instituciones públicas o privadas

Platicando con un buen amigo y disfrutando un café descafeinado por el cuidado de la hipertensión, salió a la mesa la importancia de las áreas de relaciones públicas o atención a prensa de las instituciones públicas y privadas.

Resulta fundamental el cuidado de la reputación de las instituciones, marcas y productos ante su exposición en medios de comunicación más ahora con el uso naturalizado de las redes sociales, tener esta área en el espacio laboral hasta hace unos años era considerado algo costoso, ya que se requiere de personal capacitado y material profesional para generar gráficos.

La importancia de estas áreas radica en aprovechar todos los espacios de exposición mediática que pueda tener tu marca, producto o institución, ya sea para dar a conocer las actividades del día a día, noticias generales, la información de una institución pública a una privada es sin duda muy diferente, lo que no es diferente es la necesidad de dar una atención de calidad, amable y en tiempo y forma a los medios de comunicación que necesiten información específica de una institución en particular.

Es grosero y costoso a largo plazo perder espacios en medios de comunicación por dar una atención poco profesional o a destiempo, ya que el trabajo de los medios es buscar y generar contenidos y es preciso colaborarles con la atención y proveer de información la agenda mediática tal vez no es evidente pero está repleta en el día a día con actividades gubernamentales, de organismos empresariales y de información general que interesa a la audiencia.

Es responsabilidad de los encargados de las áreas de relaciones públicas y prensa subir a la agenda mediática temas que necesite ponderar la institución para la que labora y de igual forma cuidar la relación con los representantes de los medios, esto incluye también una buena comunicación interna, para conocer con precisión la información que se puede y se debe proveer, en tiempo y forma sin, complicar la relación con el representante del medio en donde su trabajo puede verse afectado por retrasos o largas innecesarias.

En caso de no contar con la información o no tener a la persona indicada de la institución a corto plazo es importante ser honestos y no generar una imagen negativa y poco profesional de la institución.