Tinta pública: La violencia contra las mujeres nunca será algo natural

Tinta pública: La violencia contra las mujeres nunca sera algo natural

En días pasados circuló la noticia de que un hombre joven con cualidades adquiridas en artes marciales atacó de manera brutal a su pareja sentimental, ese mismo día que se difundía esta lamentable información en un medio impreso de circulación importante en una misma página, venía otra noticia que daba cuenta de que un joven bajo influjos de alcohol y drogas atacó a su progenitora física, verbal y sexualmente, casualidades que información de violencia evidente contra las mujeres se presente un mismo día si puede ser casualidad, lo que no es casual y resulta alarmante como sociedad es que la violencia contra las mujeres está latente y probablemente en aumento según datos de Salud Federal en lo que va del año y no ha concluido van 931 casos de violencia intrafamiliar registrados en Yucatán.

Muchos medios de comunicación difundieron la noticia, lo cual aplaudo porque a los delincuentes y abusadores hay que ponerles nombre, apellido y rostro, además de ser un fuerte respaldo para la persona que fue atacada y da cuenta a las autoridades que la sociedad y prensa estarán pendientes de las acciones que se ejerzan en contra del implicado.

Al hacerse viral en redes sociales también pude observar comentarios que refuerzan la sociedad machista y patriarcal en la que vivimos y nos desenvolvemos, incluso otras mujeres, con afirmaciones como: “ella se lo buscó, no era la primera vez que le pegaban y no hizo nada, entre otros muchos comentarios misóginos llenos de odio que demuestran una falta de información y grave y un tejido social lastimado y en decadencia, por la razón que haya sido, pregunto, es sano normalizar un acto gamberro de un individuo que utilizó además técnicas profesionales para hacer daño con toda intención a una mujer? Claro que no.

Conozco un poco del tema ya que tuve la fortuna de coordinar diversas campañas en contra de la violencia hacia las mujeres durante la administración de la Mtra. Georgina Rosado Rosado al frente del instituto para la Equidad de Género en Yucatán, donde fui parte de su equipo específicamente en el área de Imagen Institucional.

Si intentar justificar la acción del individuo abusador, es malo que como sociedad queramos maquillar la situación como si hubiera sido culpa de la joven violentada es mucho peor (este comentario es únicamente por lo que leí en redes sociales).

Estimadas personas que me otorgan la amabilidad de leerme, yo tengo una sobrina, tengo, madre, primas, tías, amigas que quiero como hermanas y sencillamente no me gustaría que ninguna de ellas se tope por la vida con un abusador que incluso pudo quitarle la vida en un mal golpe, NO ESTIMADO PUBLICO LECTOR, es irresponsable y cobarde no alzar la voz en casos como este, resulta inaceptable naturalizar, justificar o respaldar acciones de esta índole.

No son baños de pureza yo mismo reconozco que en relaciones sentimentales pasadas utilicé la violencia psicológica como arma, en la inmadurez por mi corta edad o por falta de información, es preciso una reestructuración social que aborde el tema, leyes, autoridades pertinentes, familia, amigos, estamos a tiempo de que este tipo de noticias nos sigan sorprendiendo porqué suceden en espacios de tiempo considerables, para que esperar a que sean tres o cuatro por semana,

Ojalá que sea la justicia quien dicte la pauta de lo que le puede suceder en Yucatán a los hombres violentos e iracundos, cuidemos a nuestras mujeres y demos respaldo a la valentía de la joven agredida por ponerle nombre, apellido y rostro a su agresor, ya que, por estigmas sociales muchas se quedan calladas. Nos leemos en la siguiente #TintaPública.