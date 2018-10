Tinta pública: La discapacidad, el espejo de las personas que podemos diferente

Decidí dedicar este escrito a un tema fundamental en nuestra sociedad, la discapacidad, tema clave como bandera de discurso político a nivel internacional, incluso sería incorrecto no tener propuestas en cualquier proceso de elección popular en el que participes. De este tema fundamental de la mano con la inclusión, claro que el discurso es siempre agradable, respetuoso y lleno de buenas intenciones, muy diferente a lo que se vive en la realidad. Ya sea que naciste con una discapacidad o fue adquirida por algún evento a lo largo de tu vida, el reto de vivir con una discapacidad es muy duro en una sociedad que busca por naturaleza vanal la perfección, sin embargo, las personas con alguna discapacidad de nacimiento o adquirida, se limitan a algunas actividades y se potencian en otras, claro que nadie desea ni se imagina que en algún momento de su vida puede sucederle, yo adquirí parálisis del lado izquierdo de mi cuerpo después de evento cerebro vascular causado por una crisis hipertensiva, desperté un día normal y pasados unos minutos del día, desmayado, fue la última vez que me moví con total naturaleza. Ahora todo es complicado y más lento, pero no he dejado de hacer mi vida, no te voy a negar que no hubiera deseado que nunca me suceda ese trágico evento, pero tampoco niego que nunca hubiera cambiado mi visión del mundo, con el antes y después de una discapacidad, una discapacidad supone cambios drásticos en tu vida social, familiar, laboral y en general de todos tus roles.

Antes no me importaba llegar a un lugar público sin las normas de accesibilidad, hoy considero una grave irresponsabilidad, que espacios públicos no cuenten con las normas de accesibilidad; la razón es sencilla, vivo con una discapacidad la cual acepto y convivo con ella, pero ayúdame a hacer más fácil lo difícil.

Como lo describe la increíble Constanza orBAIZ en su famosa conferencia en la plataforma TED nadie está preparado para la discapacidad la mejor manera de prepararte es valorando la diversidad y recibiendo con agrado lo que cada quien puede dar,

Definitivamente nadie quiere verse reflejado en el espejo de discapacidad, el respeto y tolerancia nos facilitan mucho las cosas, una mirada compasiva no sirve de mucho, preguntarles si necesita ayuda en algo, eso si ayuda, te sorprenderá que muchos te digan, no te preocupes muchas gracias estoy bien.

Ayuda a que tu mentalidad diga: es discapacitado no puede, ayuda que tu mentalidad diga: es discapacitado, puede diferente, le tendré paciencia.

Este mensaje no es una llamada de atención, es una invitación a ponerse los lentes de la inclusión y la diversidad, porque, confieso, que yo tampoco me daba cuenta hasta que hoy tengo una discapacidad y convivo con muchas personas con alguna y, hoy ya es tan natural entender este mundo diverso lleno de gente maravillosa que hace las mismas cosas que tú pero diferente, nunca me imaginé verme reflejado en ese espejo, durante el tiempo que estuve sin ella viví, en muchas ocasiones de manera egoísta, hoy disfruto de compartir y ayudar con la parte de mi cuerpo, que funciona y me permite continuar en la lucha, con el apoyo incondicional de mi familia y amigos.

Dedico esta publicación con cariño y respeto a mi prima Alejandra Morales (chapis) y a amigos como, Cesarín Pereira, Yalti González, Bernardo Ramírez, José, mi compañero de terapia ocupacional, Mariela Baeza, Leoncito y Mayita, porque todos nosotros ya aprendimos a pensar diferente, nos leemos en la siguiente tinta pública.