Tinta pública: En pro de la tolerancia

Seguramente en alguna conversación han escuchado las sentencias “si no ayudas no estorbes o “ si no sumas no restes, que en el fondo llevan al mismo fin, en días pasados un deportista olímpico con especialidad en boxeo de nombre Darío Larralde, quién con mucha irresponsabilidad emitió un mensaje vía video en alguna de sus redes sociales, un mensaje plagado de odio y vulneración a los derechos humanos de la comunidad LGBT.

Daba su opinión a mi parecer de forma prepotente, vulgar y soez de lo que le representaba la comunidad en su pobre visión machista y limitada.

La indignación no se hizo esperar, pues lo último que esperas de un personaje público que debería ser ejemplo para la niñez y juventud sería una declaración aberrante y lasciva como la que realizó.

Lo preocupante es que una persona sea quien sea emita un mensaje con un sentimiento tan negativo y en perjuicio de una comunidad que es mundial y que tiene derechos como cualquier otro sector de la población, tal vez este chico no dimensionó la gravedad de su mensaje, pero por lo que he leído al parecer perdió la oportunidad de asistir a los próxima justa olímpica a la que había calificado.

Todas las personas tenemos derecho de emitir y dar nuestra opinión del tema que nos plazca, a lo que no tenemos derecho es a incitar al odio y promover la intolerancia.

La discriminación es una forma de violencia reconocida mundialmente y la cual se castiga desde un marco legal determinado por cada país.

Puedes no estar de acuerdo con muchas situaciones y tener tu muy particular punto de vista sin promover el odio y la intolerancia que tanto daño y atraso causan en las sociedades.

Definitivamente como mexicano no estoy de acuerdo con la opinión de esta persona y no estoy de acuerdo con el hecho de que nos represente en una justa mundial deportiva, tengo muchos amigos y conocidos que aprecio y admiro que son parte de la comunidad LGBT. Y lo que les perjudique a ellos en su desarrollo y en el cumplimiento al respeto de sus derechos nos perjudica a todas las personas

Este es un mensaje a favor de la Tolerancia y del respeto a todos los sectores de la sociedad; rechazo enérgicamente toda forma de discriminación y violencia.