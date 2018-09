Tinta pública: Credibilidad en los medios

En encuentros anteriores platicamos del uso responsable de redes sociales, la naturalización del contundente uso de ellas ha modificado la dinámica de interacción mundial. Este hecho no discrimina a los medios de comunicación que han tenido que digitalizar sus contenidos poniendo toda su información al alcance de un click, de igual manera la dinámica de competencia mediática ha evolucionado, parece ya no importar la veracidad y calidad de la información, sino el supuesto alcance universal que tanto presumen.

Lo real es que este hecho ha dañado la credibilidad de los sitios informativos, ya que las fake news o noticias falsas son parte del día a día, y son tan populares que existen sitios que hacen parodia y se mofan de lo irreal que ha llegado a ser la información, en un afán por vender supuestas exclusivas a los lectores, hacen uso de titulares sensacionalistas que no reflejan realmente el contenido de su información. Es decir, se desvirtúa e incluso se venden falsedades, este fenómeno no solo degrada la reputación de los medios, si no que reduce la dignificación del ejercicio periodístico de los que lo realizan con responsabilidad. El público con el uso de las redes por una parte se ha vuelto más exigente con la información que consume y el tiempo útil que otorga a informarse, lo que es seguro es que después de tener una experiencia de creer una noticia que leyó y la información no fue confiable esa fuente ya no será seria en su universo. Luego entonces, lo que te genera lectores, en realidad te los puede estar reduciendo o peor aún, podrías estar perdiendo lectores reales por abaratar la calidad de tus fuentes.

Existen medios que por su marca histórica pueden darse el lujo de cometer estas faltas pero algunos de plano no, ya que no gozan del posicionamiento que desearían. Sin mencionar marcas hace algún tiempo en un medio electrónico de información se confirmaba la muerte de una persona, figura pública del sector político del estado, cuando el señalado continuaba con vida confirmado por sus familiares, este tipo de acciones generan la descalificación definitiva de credibilidad de un medio y demuestra la falta de responsabilidad y compromiso del medio que nos da a conocer la supuesta exclusiva.

Tampoco generalizo, repito que hay medios que gozan de prestigio y credibilidad natural, el punto es que hoy en día a los lectores e incluso clientes nos importa más la calidad de información que el alcance universal, la credibilidad de tu medio siempre será más redituable.