Tinta pública: Aprovechamiento del potencial femenino. Gran acierto del Gobernador entrante

El gobernador constitucional Mauricio Vila Dosal quien realizó la toma de protesta oficial de su administración el pasado 1 de octubre, en un hecho sin precedente en Yucatán tendrá una importante cantidad de mujeres al frente de las principales dependencias del órgano gubernamental además de fortalecer a nivel de secretaría el principal organismo gubernamental, encargado de la política pública en materia de Equidad de Género con, estas acciones el mensaje es claro las mujeres jugarán un papel protagónico en su administración y como nunca antes se había visto en otro, es un tema del que mucho se ha hablado en medios, y no es para menos ya que el gobernador constitucional no dejó este tema en discurso de campaña está cumpliendo la palabra empeñada y fue muy claro: el gabinete no estará integrado por “amiguismos” o compromisos, hay una lógica detallada en cada personaje que llevará secretarías e instituciones cabezas de sector, con estas acciones el gobernador Vila visibiliza el valor del papel de las mujeres en la administración pública y las empodera en sectores históricamente liderados por varones, este equilibrio da una cara fresca y amigable desde el inicio de esta nueva administración.

La equidad de género es un tema de agenda internacional, por lo tanto el mensaje es evidente, el compromiso del gobernador Vila es con las mujeres de todo Yucatán, y en su gobierno tomarán decisiones, sin duda es un gran acierto de inicio de gestión que mediáticamente permite una importante aprobación de su gobierno.

Entre otros buenos anuncios como adelgazar el gasto público, trabajar de la mano con la ciudadanía para continuar con los índices positivos de seguridad, Vila Dosal comienza incluyente, plural y sensato, acciones que dan mucha esperanza y certidumbre para la ciudadanía yucateca, su mejor carta son los buenos resultados palpables en la ciudad de Mérida, pero como dijo: Yucatán es mucho más que Mérida y con ese entendimiento trabajará para toda la tierra de Yucatán.

Me congratulo por el acierto de aprovechar el potencial femenino y se le sea mucho éxito por el bien de Yucatán.