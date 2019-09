Tinta pública: Abejas nativas de Yucatán fundamentales para los ecositemas

Fernando Coronado: Colaborador de La Verdad Yucatán

Hace ya algún tiempo que me interesaba compartir y abordar este tema; lo real, es que lo ignoraba en su totalidad; para comprender y conocer, inicialmente busqué a la bióloga Gretel Castillo Pereza, quien además de ser mi amiga lleva años demostrando un trabajo profesional y de investigación en Yucatán, en torno a las abejas y la producción de miel local.

En mis años de universidad, un compañero de generación y aula, de origen alemán, recuerdo que en más de una ocasión se interesaba sobremanera en las abejas de Yucatán y en algún momento con toda seriedad sentenció: “Los yucatecos no han entendido la riqueza ambiental de tener en su tierra abejas Meliponas” como en realidad estudié algo completamente alejado de este tema, tomé el comentario como: bueno es un extranjero maravillado por un tema de nuestra región, así como sucede a muchos y no le di mayor importancia.

Por situaciones de la vida, me recomendaron el consumo de miel moderado y conocí las propiedades y ayuda de la misma al cuerpo humano; había leído algunos artículos interesantes de la bióloga Castillo en medios locales y seguía su trabajo en redes sociales.

Ya que tuve la oportunidad de platicar con ella, me liberó de bastantes dudas; tal vez por ser la miel que comercialmente tiene más valor y se le ha dado intensa difusión, me enfoqué en la Melipona y Gretel esclareció mi primera duda ¿por qué es tan elevado el precio de la miel melipona?, me detalló que se considera un producto nativo artesanal y existen muy pocos productores a diferencia de la APIS, que podemos conseguir un litro de la misma a un costo de entre $40 y $100 pesos moneda nacional; en cambio, la Melipona se eleva hasta $1,500 pesos por litro.

Posterior, me explicó la función más importante de la abeja nativa, son las especies que pueden polinizar parte importante de la flora nativa del estado, por lo que, si no se garantiza la conservación de la especie, se pone en riesgo también esta parte de flora y se va limitando la diversificación del ecosistema.

La importancia de estas abejas radica en que muchas especies de flora nativa son polinizadas por ellas, pues coevolucionaron juntas; en nuestro país las dos especies de meliponinos muy posicionadas se dan en áreas indígenas (Maya y Nahua). En la zona Maya la becheii y en la zona Nahua la Scaptotrigogona; ambas también tienen un componente que las hace más atractivas para el comercio y es el vínculo cultural con los pueblos indígenas, pues eran muy importantes para intercambió comercial entre los pueblos. La bióloga detalla que fue tan relevante el papel de la abeja en la antigüedad que tenía Dioses guardianes y protectores entre los mayas, llamado: Ah-Mucen Kab.

Existe una invaluable riqueza cultural y ambiental en nuestro país que será prioridad garantizar para la diversificación de los ecosistemas en los años venideros y dar el digno valor. La bióloga señaló que es necesario hoy en día incentivar la Meliponicultura como una actividad económica ya que es una actividad de rescate.

