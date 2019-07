Tinta Pública: Yucatán hervidero rumbo al 2021

Pareciera muy pronto para pensar en los personajes que serán noticia en las próximas elecciones intermedias, pero las personas que le saben al tema, se dan cuenta que el caldero ya está en fuego y no importa del color que seas; muchos ya mueven sus piezas y analizan estrategias, incluso tienen buen empleo y ya andan pensando en uno nuevo y es válido, quien vive de eso no se puede dormir en sus laureles, no es tiempo de usar nombres porque eso sería incluso arriesgado, basta con repasar las redes sociales antes de dormir para ubicar a las y los personajes que traen ya la mirada clavada en 2021.

Como en todo festín político, el banquete es amplio, la sonrisa, la foto tierna y el altruismo saldrá a relucir.

Está bien e incluso es totalmente entendible, y hasta sensato; sin embargo, no se debe descuidar que los tiempos cambiaron drásticamente.

La estrategia utilizada en 2018 para el triunfo, no será la adecuada para llegarle a las y los votantes que no se hartaron de lo duro, sino ahora hasta de lo tupido. Cada elección es diferente, de eso no hay duda; a pesar de ello, hay sectores de la población más afectados que otros y serán muy estrictos a la hora de emitir su derecho al voto.

No soy politólogo, ni mucho menos erudito, también soy votante y desde mis diferentes actividades cotidianas, escucho opiniones, sentimientos y pensamientos ciudadanos. A diferencia de los futuros candidatos, yo no estoy buscando manipular su intención al voto, escucho a las personas, analizo y lo plasmo en escritos como éste, por ejemplo.

El sentir es diverso, algunas personas andan preocupadas por el día a día, el empleo y la situación económica (no hay culpables directos eso sí, es un poco de todo) algunas perciben desde lo nacional, otras desde lo local, el voto de la comunidad LGBTTIQ que pareciera no muy importante en número pero sólo eso, “pareciera” pues tienen familias, tienen amigos, por consiguiente, jugará un papel importante y así, podría ir comentando de diversos grupos.

El hervidero comienza a burbujear y no pretendo inquietar a nadie, es una simple percepción ciudadana, el plazo para cometer errores terminó el 30 de julio de 2019, de aquí para adelante, un paso en falso puede ser fatal políticamente hablando.

Seguro tendremos muchos encuentros más rumbo al 2021, agradezco la amabilidad de su lectura y nos vemos muy pronto en ésta su #TintaPublica.