Tinta Pública: Valoramos la seguridad social, sólo cuando nos urge

Estoy consciente que no todos estarán de acuerdo conmigo, después de leer este escrito, sin embargo creo que es importante reconocer cuando las instituciones públicas realizan un buen trabajo, inicialmente aclaro que hablo de manera muy particular de mi experiencia: definitivamente a nadie nos gusta acudir al médico de la manera que sea solo vamos cuando la problemática ya es urgencia, en mi caso en mi vida adulta no había tenido la necesidad de utilizar mi seguridad social u hospitales del IMSS.

En enero de 2017, debido a una crisis por la hipertensión que padezco, tuve un evento cerebrovascular hemorrágico, tragedia de salud que no le deseo a nadie, por urgencia fui operado en un hospital que no pertenecía al IMSS. Sin embargo, gran parte de mi recuperación inicial y en cuanto a la terapia física que tuve que realizar por la secuela inmediata que me dejó el desagradable evento, me vi obligado a utilizar los servicios de mi seguridad social; específicamente los de la clínica IMSS 59 y los de la famosaT1.

Desde el principio el trato fue amable y cordial, en medicina del trabajo me realizaron el trámite para hacer válidas mis justificaciones médicas por tener que suspender mis actividades laborales.

De ahí pasamos al médico familiar, en donde realizamos el proceso de la regularización de la presión arterial de mi cuerpo, los medicamentos y consultas han sido gratuitos y entregados en tiempo y forma desde ese momento, claro que pasas por todos los niveles de paciencia en vueltas y tiempo de espera, pero aprendí a entender que si llegas a tiempo y tienes tus documentos en orden todo se agiliza, haciendo caso y llevando los estudios que te solicitan, por recomendación de médicos particulares inicié mis terapias de rehabilitación tan pronto como mi cuerpo respondió positivamente.

En el IMSS me pasaron a fisiatría para acelerar el proceso de rehabilitación, por fortuna mi primer contacto en esa área fue la doctora Mónica Fernández Garza y su equipo de trabajo a quienes agradezco el trato humano y profesional hacia mi caso y mi persona.

En radiología me atendió la doctora Cristina Puerto con una calidad humana y profesional indudables. Las menciono pues considero que tuve mucha colaboración de su parte y es una pequeña muestra de agradecimiento y reconocimiento a su gran trabajo, sin duda hay mucha más gente que ha hecho agradable mi experiencia utilizando mi seguridad social. Como empleado, agradezco a los encargados del gimnasio de fisiatría. En resumen, seguro todos hemos escuchado alguna queja acerca de los servicios del IMSS, repito que cada quien habla como le va en la feria, en mi experiencia estoy muy agradecido con mi seguridad social y la atención posterior a dos cirugías de cráneo, reconozco que ese derecho ha sido y sigue siendo fundamental para mi recuperación, si bien lo utilicé por urgencia hoy ya lo valoro, entiendo y aplaudo la labor de sus empleados, pues en todos o la gran mayoría he recibido buen trato y cordialidad en la atención.