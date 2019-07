Tinta Pública: VIH en Yucatán una realidad para analizar

A últimas fechas, el tema del VIH SIDA ha tomado mayor relevancia en el estado, pues diversos medios de circulación significativa han resaltado como una preocupante alarma el incremento de casos con personas que adquirieron el VIH y sin duda, es una alarma.

Derivado de mi actividad cotidiana, es parte de mi trabajo mantenerme muy bien informado; durante estos días tuve la oportunidad de encontrarme con el especialista en Derechos Humanos, Antropólogo Jesús Armando Rivas Lugo, profesional a quien gozo de la suerte de conocer desde hace algunos años y estando al tanto de parte de su investigación, le cuestioné en una plática informal pero enriquecedora su opinión acerca del tema y consideré que incluso por labor social, es un tema que vale la pena abordar. Reitero que, como tal, no fue algo planeado; nos encontramos en un pasillo y con el gusto de saludarnos inicio una amena charla.

Al llegar al tema del VIH, él me dijo: Fer, es evidente que se sabrá de casos y Yucatán será un punto poblacional que tenga casos de VIH; lo que no se está diciendo, es que se eleva la cifra, porque a diferencia de otras entidades, aquí la Secretaría de Salud y otros organismos autorizados están realizando un trabajo permanente y responsable de aplicación de pruebas; esto permite al paciente llevar un tratamiento adecuado y oportuno. De ninguna manera se minimiza el aumento en la cifra de casos, pero no se está informando de manera adecuada a la ciudadanía; sí, existen mayor número de casos porque se está aplicando un número de pruebas, que da pie a conocerlos; sin embargo, estar al tanto de tener VIH, permite atenderse a tiempo y correctamente.

Para finalizar, el Antropólogo fue muy reiterativo y comentó: Fernando no se minimiza, pero hay maneras de informar y existen voces, que definitivamente no suman y sí, se considera reforzar las campañas de prevención y aumentar en los jóvenes espacios para hablar y conocer acerca de la educación sexual.

Salir también de la ignorancia para no caer en la discriminación o rechazo hacia las personas con VIH.