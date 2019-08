Tinta Pública: Un año derramando la tinta ¡gracias!

Hoy se cumple un año de que compartimos este espacio, agradezco a mi casa editorial, La Verdad de Yucatán y a mi amigo Jaime Tetzpa, director editorial de este medio, la oportunidad de permitirme vivir esta increíble experiencia que inició de manera fortuita y por invitación; recuerdo que lo primero fue escoger un nombre y yo quería algo que identifique e incluya a toda la sociedad y por la admiración que le tuve en vida al periodista y maestro Miguel Ángel Granados Chapa, el cual todos los días nos deleitaba con su entrega en diferentes rotativos de circulación nacional con la columna “Plaza Pública”, me inspiró y en homenaje a él adopté la palabra “pública”. Así fue, como inicié escribiendo de mi experiencia, comunicación, imagen y relaciones públicas a sugerencia del director editorial; pronto dimos espacio a temas políticos y gubernamentales que rápidamente generaron comentarios positivos.

Ya se me hacía costumbre escribir y la conciencia ciudadana me indicó que un espacio masivo, además de informar como premisa, debe ser para servir y así dimos espacio a temas sociales. A lo largo de estas 98 (Noventa y ocho) entregas, hemos hablado de temas tan diversos como: salud, cultura, fe, emprendimiento, deportes, diversidad y abuso sexual, discapacidad, comercio y turismo, denuncias y quejas ciudadanas; sin dejar de señalar también lo que las autoridades realizan de manera correcta y beneficia a la ciudadanía.

En realidad, y como he señalado antes, había tenido pocos acercamientos con la escritura como comunicador y responsable de la vocería de diferentes instituciones gubernamentales y de la iniciativa privada. Ya había escrito textos que acompañaban algunas cápsulas para radio y televisión y lo más significativo, un artículo publicado en la revista de investigación y política pública en favor del adelanto y en contra de la violencia y discriminación hacía las mujeres “ALAS DE MARIPOSA” por invitación de mi amiga hoy en día y otrora jefa, la Mtra. Georgina Rosado Rosado, a quien le estaré agradecido siempre por tantas oportunidades y confianza brindadas.

Cuando el director editorial de este rotativo que ha crecido vertiginosamente, me invita, él conocía mi trabajo como jefe de Relaciones Públicas y Atención a Medios de la Secretaría de Fomento Turístico el Estado de Yucatán. Apenas había pasado año y medio, después de una gravísima complicación de salud que tuve y que les he compartido en este espacio; los cambios en mi vida, fueron muy bruscos y en cadena; realmente mis ideas estaban en desorden, me asesoré con mi ex jefe Santiago González, gran maestro de las Relaciones Públicas Internacionales y el Turismo y le dije con sinceridad “amigo, los lectores merecen respeto, nunca he escrito a ese nivel, me da terror no cubrir la expectativa, ¿qué opinas?” Desde su visión y con una importante experiencia laboral, me dijo sin titubear “es una oportunidad muy significativa y te ayudará a despejar y acomodar tantas ideas, aviéntate” y el día de hoy, está usted leyendo la entrega que conmemora un año de esta valiosísima experiencia.

Realmente, no dimensioné la trascendencia del hecho; sin embargo, en alguna ocasión un operador del traslado que me fue asignado en una plataforma digital me dijo “me gusta mucho lo que escribe” y con asombro pregunté ¿ha leído tinta pública?, contestó “sí don Fernando y me da mucho gusto poder servirle”, no niego que me sentí muy bien. Después de ese hecho, pensé, bueno, además de mi familia y amigos alguien me lee, amigos de las redes sociales me empezaron a solicitar y apoyar con ideas para abordar temas, la publicación se realiza dos, máximo tres veces por semana y comparto espacios con grandes colaboradores; me empezó a gustar tanto escribir, que ya se me acumulaban y quedaban en reserva, la estrategia fue escribir temas atemporales para no presionar las publicaciones con el medio. Exceptuando unas en las que pedía el favor al medio por la temática de programarlas lo antes posible.

Así, se volvió una responsabilidad enviar mis entregas y colaboraciones semanales. Puedo decir con toda seguridad, que ningún tema abordado fue realizado sin la debida responsabilidad de informar de manera veraz, todos tienen fuentes fidedignas que investigué y nunca he utilizado este espacio para dañar la imagen de ningún personaje, en cada columna pondero lo positivo y lo puede usted corroborar en la página digital de este medio, en dónde todas están disponibles desde la primera entrega y me hago responsable directo del contenido de cada una. Agradezco, una vez más, su atención y nos leemos en la próxima Tinta Pública.