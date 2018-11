Tinta Pública: Toma fuerza la cultura de la aseguranza

Con el paso del tiempo hemos desarrollado un interés, aún no como debiéramos de la importancia de invertir en seguros, ya sean patrimoniales, fondos de retiro o de gastos médicos mayores.

En la actualidad es impensable salir de paseo en un vehículo no asegurado, esto representa un alto riesgo y ya existe una cultura de la prevención y tener como un gasto fijo en nuestras cuentas por pagar la póliza del seguro de nuestro automóvil, pero no sucede lo mismo con otros aspectos importantes de nuestra vida. La cultura de la aseguranza va tomando fuerza conforme nos damos cuenta de la importancia, iniciando el año 2017 y a causa de una crisis hipertensiva como he comentado en otros textos, a mis 31 años sufrí un infarto cerebral hemorrágico, que por la gravedad del mismo adquirí secuelas que limitan mi desempeño motriz, con lo cual la vida te cambia.

Justo un mes antes de que eso me sucediera, recibí la visita de un agente de seguros, que siendo la época en dónde recibía el bono económico navideño me hizo la recomendación de realizar una inversión con la compañía que él representaba, ya que por mi estilo de vida y presión laboral creía que yo era propenso a una complicación de salud a una edad relativamente corta. La realidad es que priorice otros temas, e hice caso omiso, después de todo a mis escasos 31 años que me iba a pasar? Esto sucedió a mediados de diciembre de 2016.

El 23 de enero de 2017 se me presentó el evento cerebro vascular, con secuela motriz que imposibilitó mis actividades rutinarias por un periodo de entre 6 y 7 meses, como les comenté nunca prioricé pagarme un seguro, pues siempre hay necesidades más importantes a primera instancia resolver mi complicación tenía un costo aproximado de medio millón de pesos, sin la garantía de salvar la vida, creo que muy pocos humanos guardan y tienen a la mano medio millón de pesos en caso de una urgencia médica. Es donde me reproché nunca haber priorizado invertir en un seguro, de pronto toda mi estabilidad laboral y económica se vino abajo y son horas y pensamientos muy desagradables por qué, te das cuenta que no tenías más que salud y fuerza para salir adelante, pero ahora tu salud se vio afectada, junto con tu estabilidad económica, física y social y además no hay a dónde ir para estirar la mano y recibir, conviertes una irresponsabilidad personal en un problema familiar mayúsculo. Claro, tu familia estará ahí echándote porras lo cual se agradece pero mientras estabilizas tu salud, estancias hospitalarias, medicamentos y terapias de rehabilitación física, van generando costos muy por arriba de los posibles ahorros que puedas tener de manera personal o familiar.

La tranquilidad que te brinda una inversión en seguros es saber que al caer por cualquier circunstancia una corporación de tamaño monstruoso y que lleva años desde su concepción, haciendo este trabajo, será quien se encargue de manera puntual y personalizada de tus preocupaciones, hasta el día en que medicamente diagnostiquen que no hay nada más que hacer o el avance ha llegado a su tope máximo.

Mi caso sólo es uno de miles, estoy seguro que te has negado a atender a un vendedor de seguros porque sabes que necesita venderte o representa un gasto directo que consideras innecesario o no urgente, pero así como no salimos con nuestro auto no asegurado, por los riesgos, nuestro cuerpo e integridad, no corren el mismo riesgo?

Hoy en día los seguros han tomado fuerza, sin embargo no la que deberían, pueden ser muchas causas.

Nadie sale a la calle o despierta pensando que algo terrible le pasará referente a su salud, por lo miso es algo tan impredecible que es mejor siempre estar con la certeza de que lo que pueda suceder, una inversión te respalda.

Hoy en día los seguros han tomado fuerza, sin embargo no la que deberían, puede ser muchas causas, sin embargo, la más latente hablando desde mi experiencia, nunca creí verme a mi edad en una situación tan grave, pero amables personas que me otorgan la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de Tinta Pública, las cosas suceden y cuando menos lo esperamos, mi recomendación sería ser más conscientes de los tiempos que vivimos y que lo más importante que tenemos es nuestra integridad, por lo tanto invertir en respaldar no es un gasto innecesario, sino parte de nuestra tranquilidad, nos leemos en la siguiente oportunidad.