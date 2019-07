Tinta Pública: Reubicación del aeropuerto ¿será urgencia u ocurrencia?

Diversos sectores de la sociedad en Mérida, abrieron debate, posterior al anuncio inesperado del titular del FONATUR Rogelio Jiménez Pons hace aproximadamente un mes, días más, días menos, en sí dicho información se dio de una manera muy informal e irresponsable, pues la magnitud de obra no es como remodelar un parque, ante tal situación autoridades de alta relevancia salieron incluso a declarar que no tenían conocimiento del rema y q seguramente era un proyecto supuesto, en busca de dar aprovechamiento cuando en algunos años se encuentre consolidado y operando el llamado “Tren Maya”, las formas derivaron en especulaciones y hasta historias muy alejadas de la realidad.

La diplomacia y visión empresarial que caracteriza a los directivos de grupo ASUR, quienes actualmente operan con éxito el aeropuerto de la Ciudad de Mérida. Hizo que de manera muy prudente r se expresaran, como que era apenas un proyecto pero que si este se solidificaba con el paso del tiempo estarían en total disposición de apoyar la decisión de la entidad de orden Federal.

La comodidad, buena operatividad y funcionamiento del actual aeropuerto no se encuentra en duda, de hecho lleva una racha de números positivos bastante sólida, aprehendiendo de esa premisa, una urgencia o algo que demande la ciudadanía sinceramente no es, incluso para grupos aeroportuarios que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)la simple posibilidad de reubicación, les generó pérdidas millonarias. Siendo ASUR el grupo más afectado en capitalización.

Bursátil seguido por grupo Aeroportuario Centro Norte información reportado por “El Economista” un analista del sector que representa al grupo Financiero Monex señaló en un reporte que es la terminal de Yucatán la segunda más importante en el país referente al tráfico de pasajeros de la emisora de la (NMV) refiriéndose a grupo ASUR.

POSTERIOR medios locales de importante circulación dieron cuenta que el líder estatal de la COPARMEX sería uno de los interesados e incluso propondría llegado el tiempo un proyecto respecto al tema, dejando claro en todo momento que hablaba por él y esperaría que opinión pública y sociedad en su conjunto tenga la última palabra reiterando tener un interés genuino como hombre de negocios.

Por su parte el líder local de la CANaco servytur, considera que no es una urgencia e incluso no es necesario, reubicarlo y si tal vez en todo caso ampliarlo, pues existen rubros sociales más importantes para atender, luego entonces es a su parecer una ocurrencia más del gobierno Federal.

Al día de hoy y como ha señalado en diversas ocasiones el director general de aeropuerto de Mérida, este no ha dejado de crecer en conectividad y tráfico de pasajeros, si es así y las cifras lo justifican, ¿la pregunta sería con que finalidad reparas algo que funciona? Si existiera una respuesta clara y analítica a ese cuestionamiento, tal vez sería válido plantear una necesidad, pero mientras tanto es evidente que es una ocurrencia, cualquier yucateca desea el desarrollo y crecimiento económico del estado, pero también nos caracterizamos por ser una sociedad inteligente, que no permite que esta clase de madruguetes ocurran sin un sustento lógico, cuando no existan otros rubros más relevantes a atender y el análisis evidencie una urgencia seguramente no tendremos cuestionamientos a las ocurrencias de la nueva etapa nacional.

Nos encontraremos muy pronto sin ganas de reparar lo que funciona aquí en #Tinta Publica.