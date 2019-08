Tinta Pública: Relaciones Públicas; ingrediente obligatorio para los negocios a corto plazo

El concepto de Relaciones Públicas viene tomando relevancia en la última década, otrora se practicaban; sin embargo, no representaba una necesidad para las personas, empresas, marcas y productos; hoy las relaciones públicas han dado un vuelco a la par con los avances de las tecnologías de la información, el concepto de visión limitada, de llenarte un restaurante antro o bar de comensales o un público que consuma tu producto, es ya muy obsoleto y alejado de la realidad.

Las RP son hoy todo un conjunto de estrategias de comunicación que construyen relaciones benéficas entre las organizaciones o personas y su público o mercado meta.

Ya no basta con comprar algo de publicidad en los medios hegemónicos, los clientes se encuentran todos los días en un mar de información virtual, bombardeados por publicidad improvisada y poco eficaz en redes sociales, cada persona, empresa marco o producto, necesita enviar el mensaje muy claro y de manera eficaz hacia un público definido; actualmente, soy socio con uno de mis hermanos de una agencia de RP local y he preguntado a clientes para empezar a ayudarlos ¿para quién es su producto? o ¿a qué mercado meta buscan impactar?, me han contestado “a todos”, entiendo que su marca o producto la crean funcional para cualquier ser humano, pero en las sociedades hay sectores y estos tienen diferentes necesidades, digamos que vendes hot dogs, pareciera que efectivamente toda persona es propensa a disfrutar un hot dog, pero ¿qué diferencia tu hot dog al de la competencia? Hay personas con alguna enfermedad cardiovascular o la tan común diabetes u obesidad, ¿con qué confianza este sector puede consumir tus productos sin que afecte en un grado mayor su salud? En consecuencia, te das cuenta que no era para todos, entonces necesitas crearte una reputación, un prestigio e imagen pública que aumente la confianza del consumidor.

No todas las personas tienen el don de la paciencia para llevar una relación positiva con los medios de comunicación, a quienes tarde o temprano vas a necesitar sobre todo si lo que buscas es prestigiar tu imagen y nombre. Los medios de comunicación, créanme que tienen muy claro que son un poder social, de alto impacto, te hacen o deshacen en una portada, ¿cómo controlarías una crisis de tu persona o marca si tu acercamiento con los medios ha sido nulo? Muy pocas personas ayudan y mucho menos hacen alianza con quien no conocen o no confían.

El relacionista público tendrá la visión de resaltar lo mejor de tu marca, empresa, producto o persona a la hora de concretarte nuevas relaciones que serán benéficas para tu negocio, ya sean medios de comunicación u organizaciones.

Expertos de la actualidad como Mark Burgess de BlueFocus Marketing, definió para la revista Merca2.0 que las relaciones públicas se enfocan en construir buenas relaciones con públicos variados de una compañía o persona, obteniendo una publicidad favorable, construyendo una impecable imagen corporativa y atendiendo en el preciso momento las crisis que puedan presentarse.

Es importante también, visibilizar que las relaciones públicas te llevarán a vitrinas en las cuales la exposición de tu marca, imagen o empresa se mostrará en la industria correcta con accionistas e inversionistas, donde la influencia será mutua y de beneficio para las personas o marcas que participen.

Las Relaciones Públicas están muy cerca de ser una necesidad corporativa, para prestigiar, posicionar o defender tu nombre, imagen, marca o producto.

El social media juega un papel fundamental que no se puede dejar fuera, ya qué es columna vertebral de las estrategias.

Para finalizar, dejo una frase muy famosa del multimillonario Bill Gates: “si sólo me quedara un dólar de mi presupuesto, lo invertiría en Relaciones Públicas”, creo que con este pensamiento se dimensiona la importancia de las mismas.

Espero que este encuentro que sin duda disfruté compartir, haya sido de tu agrado o utilidad y nos leemos muy pronto en la siguiente #TintaPublica.