Tinta Pública: Nos gusta poder cubrir el precio de todo y no le damos valor a nada

Me encontré en las redes sociales con una imagen que me hizo reflexionar acerca de cómo llevamos nuestro día a día y lo materializado que está el mundo y nuestro entorno; esto no es nuevo, todos los días miles de personas salen a trabajar no con la finalidad de aportar sus conocimientos para el bien de la sociedad, sino para poder cubrir las cuentas mensuales que a todas las personas nos avasallan; hasta ahí está perfecto, es normal querer un ingreso que nos permita cubrir la mayoría de nuestros compromisos económicos y así tratamos de arreglar todo, sea lo que sea, con alguna suma de dinero intentamos incluso, comprar personas, dignidades, lealtades y éticas.

Entendiendo la necesidad natural de cada persona de adquirir ingresos, vamos por la vida con la firme creencia de que todos tenemos un precio, se nos olvida que tal vez esas mismas personas, fueron educadas con valores, los cuáles son inquebrantables, incluso el comprador termina ofendido cuando una persona no piensa o se maneja como ellos; te tildan de tonto, mojigato y en su afán de conseguir su intención vacía, mejoran la oferta haciendo más atractiva la propuesta para que otra persona se convierta en la clase de persona que el comprador ya es.

No es golpe de pecho, pero tenemos que inculcar y orientar a nuestra juventud a entender que por mucho dinero que logren tener, la honestidad, la honradez, un amor o amistad sincera no te las venden en alguna tienda departamental, ni se pueden diferir a meses sin intereses.

Reconocer y darles valor a las personas, a lo poco o mucho que tengamos, al esfuerzo de unos padres de ver a un miembro de su familia estudiar y superarse; si no le damos valor a esos detalles sencillos y cotidianos, tendremos grandes consumidores muy eficientes para pagar, que ofertarán hasta su más preciado valor al mejor postor por adquirir dinero, vivir sin dignidad y sin valores que aporten a la humanidad, eso no es vida.

Olvidémonos del precio de lo que no tenemos y en cambio, demos valor profundo a lo que sí se encuentra con nosotros.

Agradezco el favor de su lectura. Espero con ansia nuestro próximo.